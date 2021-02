Scholen open: graag. Maar waarom niet met halve klassen en beperkte contactmomenten?

Scholen maken zich zorgen. Beeld Arie Kievit

Veel leerkrachten en schoolbesturen luisterden dinsdagavond met gemengde gevoelens naar de premier. Dat de scholen snel weer open moeten, daarover is het onderwijs het eens. Maar waarom volgende week al? En waarom niet beginnen met halve klassen, om het aantal contactmomenten op school nog een tijd te beperken?

De belangenorganisaties in het onderwijs voerden dinsdag driftig overleg met hun achterban. Die maakt zich flinke zorgen, zegt bestuurder Jelmer Evers van onderwijsbond Aob. ‘Er is echt twijfel of de heropening het juiste besluit is, ook door alles wat we horen over de Britse variant.’ Van lang niet alle leerkrachten zullen de zorgen voor maandag zijn weggenomen, voorspelt hij, ongeacht de toelichting waarmee het ministerie van OCW waarschijnlijk woensdag komt.

Dat ‘generieke kader’, de basis van het onderwijsprotocol dat volgende week op alle scholen komt te liggen, moet antwoord geven op de belangrijkste vragen die in het onderwijs leven. ‘Op plaats 1, 2 en 3 staat voor scholen de veiligheid’, zegt woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad, die dinsdag via een webinar contact had met zeshonderd schoolbesturen.

De koepelorganisatie pleit daarom bij OCW voor herziening van het ‘snottebellenbeleid’. Een kind met een snotneus zou niet meer op school welkom mogen zijn, ook omdat een positief coronageval grote gevolgen heeft voor de hele klas. Die moet dan, net als de leerkracht, minstens vijf dagen in quarantaine.

Maar hoe moet een leerkracht bijhouden welke kinderen er langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van het besmette klasgenootje in de buurt zijn geweest? Evers: ‘Dat is voor een leerkracht geen doen.’

Volgens de Aob kan het kabinet beter eerst halve klassen naar school laten gaan, om proef te draaien en een deel van de zorgen weg te nemen. Leerkrachten die twijfelen of ze er goed aan doen om weer voor een volle klas te staan, zouden dit een tijd vanuit huis mogen blijven doen. Tot ze het weer verantwoord vinden om naar school te gaan, aldus de Aob.

Evers verwacht niet dat het kabinet hiermee instemt, ook hij heeft dinsdagavond naar Rutte geluisterd. ‘Maar het kabinet moet echt met heel wat meer komen.’ De Algemene Vereniging Schoolleiders noemt de adviezen van het Outbreak Management Team, zoals het vormen van duo’s die dan geen afstand hoeven te houden, zelfs ‘niet werkbaar’.