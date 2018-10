Scholen moeten uitgaven beter gaan verantwoorden, maar ‘niemand zit te wachten op een bureaucratisch monster’

Scholen moeten zich van het kabinet beter gaan verantwoorden over de uitgaven. Geen slecht idee, vindt voorzitter Ewald van Vliet van het bestuurscollege van scholenkoepel Lucas Onderwijs in Den Haag. ‘Maar het moet geen bureaucratisch monster worden.’

De ministers vinden dat u zich niet goed verantwoordt over uw uitgaven.

‘Nou, we komen nu in een volgende fase’, zegt Van Vliet, die circa 80 basisscholen en middelbare scholen voor 33 duizend leerlingen bestuurt. ‘Er is al zicht op de uitgaven, nu is het tijd voor inzicht. De lumpsumbekostiging (waarbij scholen een bedrag per leerling krijgen dat ze naar eigen inzicht mogen uitgeven, red.) biedt ons veel vrijheid. Daar hoort ook transparantie bij. Ik vind het dus prima om meer cijfers openbaar te maken, zodat we scholen beter met elkaar kunnen vergelijken.’

U moet ook ‘ beleidsrijk ’ begroten. Wat is dat?

‘We moeten beter nadenken waar we heen willen met ons onderwijs en welke financiële consequenties dat heeft. Een beslissing kan jaren vooruit werken. Stel dat we meer digitale lesstof willen aanbieden, hoeveel moeten we dan investeren in ict? En welke investeringen vergt dat over vijf jaar?’

Verontrustend dat dat nu blijkbaar weinig gebeurt.

‘Er wordt wel over nagedacht, maar de vertaling van visie naar euro’s kan scherper. Nu werken bestuurders nog vaak met globale doorrekeningen in Excel. Dat kan eigenlijk niet meer. Het onderwijs professionaliseert. We moeten preciezer en transparanter worden. Daarom hebben we met onze scholengroep een nieuw softwarepakket aangeschaft, zodat we kunnen zien hoe de keuzes van nu de financiën tot 2026 beïnvloeden. Daar zitten wel aannames in, maar de berekeningen zijn al een stuk betrouwbaarder dan die van vijf jaar geleden.’

Straks kunnen we scholen beter met elkaar vergelijken. Waar bent u benieuwd naar?

‘De personeelskosten bijvoorbeeld. De uitgaven aan leermiddelen. En aan ict, want dat vraagt om extra investeringen. De overhead? Uitstekend. We moeten ook transparant zijn over de kosten van het bestuurskantoor.’

Ook moeten de cijfers per school bekend worden. U kunt niet meer alle scholen van uw bestuur op een hoop gooien.

‘Prima, we administreren ook per school. Maar ik hoop wel dat er ruimte komt om duiding bij de cijfers te geven. Soms heeft een van onze scholen tijdelijk geld nodig voor extra personeel, bijvoorbeeld omdat daar een complexe populatie zit. Dan krijgt de ene school dus meer geld dan de andere, maar daar zit een bewuste afweging achter. De cijfers moeten geen eigen leven gaan leiden.’

Levert al die extra verantwoording veel extra werk op?

‘Extra werk en extra kosten. Maar ik hoop wel dat we dat kunnen beperken, want niemand zit te wachten op een bureaucratisch monster, waarbij we elk bonnetje moeten verantwoorden.’

Met meer transparantie kunnen de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht u straks beter controleren. Dat vindt u vast vervelend.

‘Integendeel. We juichen dat juist toe. We willen dat ons beleid breed gedragen wordt. Of ik dan harder moet werken om mijn ideeën erdoor te krijgen? Wij werken sowieso al hard.’

En we kunnen straks allemaal opzoeken hoeveel u verdient.

‘Dat kunt u nu al uit het jaarverslag halen. Het staat op de website. We houden ons keurig aan de Wet Normering Topinkomens.’