Scholen kampen door corona na twee weken al met lerarentekorten

Leerlingen op de eerste dag van hun nieuwe schooljaar. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Meerdere basisscholen moesten deze week klassen naar huis sturen vanwege snotterende leraren die in afwachting van de resultaten van een coronatest niet de deur uit mogen. Zeker in kwetsbare buurten, waar het lerarentekort al groot is, is het praktisch onmogelijk om vervanging te regelen. Bij een school in Amsterdam-Zuidoost was de chaos zo groot dat die de deuren helemaal sloot.

Op de Alan Turingschool in Amsterdam moest directeur Eva Naaijkens de afgelopen twee weken al zeven leraren uit voorzorg thuis houden. De laatste zieke is Arjen Meijer, leraar van groep 4. ‘Ik zou het niet eens ziek willen noemen’, zegt hij. ‘Een kleine verkoudheid, meer is het niet.’ Normaliter zou hij prima kunnen doorwerken met dit soort klachten, maar door corona moet hij nu thuisblijven.

Om snel weer aan de slag te kunnen, probeert hij zich zo snel mogelijk te laten testen, maar de uitslag laat lang op zich wachten. ‘Ik ben helemaal vanuit Amsterdam naar Houten afgereisd, want alleen daar kon ik mij dezelfde dag nog laten testen. Ik hoop dat ik binnen 48 uur een uitslag heb en maandag weer aan de slag kan. Ik denk namelijk niet dat ik corona heb’, zegt Meijer.

‘Op zichzelf is het geen ramp als een leraar ziek is, maar door het lerarentekort kunnen we die gaten heel moeilijk vullen’, zegt directeur Naaijkens. Als gevolg hiervan is er na er anderhalve week les geen leraar beschikbaar voor groep 4, waardoor de leerlingen de rest van de week thuiszitten.

In Rotterdam, waar maandag de lessen weer beginnen, slaat de stress eveneens toe. ‘Ik heb nu al een leerkracht en twee intern begeleiders die ziek zijn’, zegt Victor van Toer, directeur van de basisschool Het Open Venster. ‘We kunnen dat voor maandag nog opvangen, maar als het winter wordt, zullen er meer leraren verkouden worden. Uiteindelijk zijn de leraren gewoon op en moeten ook wij hele klassen naar huis sturen.’

Sector vraagt om voorrang

Onderwijskoepel PO-raad dringt er inmiddels bij het ministerie van Volksgezondheid op aan dat mensen met vitale beroepen met voorrang getest kunnen worden. Directeur Eva Naaijkens sluit zich volmondig aan bij die oproep. ‘Als ze binnen 24 uur een uitslag krijgen, heb ik mijn leraren in ieder geval weer sneller voor de klas.’

Minister Hugo de Jonge heeft donderdag echter laten weten dat voorrang voor bepaalde beroepsgroepen moeilijk te regelen is. Wel heeft de minister het Outbreak Management Team gevraagd te onderzoeken of dit op enig moment toch nodig zal zijn.

Arjen Meijer denkt maandag weer les te kunnen geven en dat vindt hij belangrijk: ‘Zeker aan het begin van het schooljaar wil je er gewoon zijn voor de leerlingen. Je bent druk bezig met het opbouwen van de lessen en het binden met de kinderen. Ik ken pas net alle namen.’