Scholen en kinderopvang dicht tot 17 januari; nu ook kinderen onder 12 jaar getest bij klachten

Kluisjes van leerlingen in het Amsterdams Lyceum. Tijdens de lockdown zijn alle scholen, van primair onderwijs tot en met de universiteiten, dicht tot en met ten minste 17 januari. Beeld ANP

Het kabinet volgt daarmee twee adviezen van het Outbreak Management Team. Wat betreft het langer sluiten van de scholen is het OMT van mening dat het kabinet bij het eerder genomen besluit moet blijven. Scholen geven in de periode na de kerstvakantie afstandsonderwijs. Pas rond 12 januari maken het OMT en het kabinet de stand van zaken op. Dan is in de besmettingscijfers het effect zichtbaar van de sociale contacten rond de feestdagen. Maar ook als dan blijkt dat de scholen weer open kunnen, zal dat niet voor 17 januari gebeuren.

‘Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven’, aldus minister Slob van Onderwijs. ‘Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.’ Voor ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen blijft de noodopvang open.

De opkomst van de nieuwe, Britse variant van het coronavirus maakt de situatie rond de basisscholen er niet overzichtelijker op. Er zijn aanwijzingen dat jonge kinderen bevattelijker zijn voor deze variant. Het OMT doet daar onderzoek naar en hoopt er rond 12 januari meer over te kunnen zeggen.

Het kabinet neemt ook het OMT-advies over om voortaan ook kinderen onder de 12 jaar te laten testen als zij klachten hebben. Tot nu toe vond het OMT dat niet nodig, maar de Britse virusvariant brengt daar verandering in. Voor kinderen onder de zes jaar is er inmiddels een speciale kindvriendelijke test: zij hoeven geen wattenstaafje in de keel en neus, maar alleen een soort spons een minuut lang in de mond te houden.