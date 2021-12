Scholen dicht, alle 18-plussers voor eind januari een boosterprik: dit zijn de coronamaatregelen

Vanaf volgende week dinsdag gaan scholen dicht. Beeld ANP

Vervroegde kerstvakantie

Vanwege de opmars van de omikronvariant en alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan, ondanks dalende besmettingscijfers, sluiten basisscholen vanaf volgende week dinsdag de deuren, vier dagen eerder dan normaal. De bedoeling is eigenlijk dat ze helemaal sluiten volgende week, maar ze mogen op maandag open blijven als die dag nodig blijkt om het jaar goed af te sluiten en om opvang te regelen voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, bijvoorbeeld in de zorg of veiligheidssector. Het dringende advies luidt om alleen gebruik te maken van de noodopvang indien echt nodig.

Het kabinet hoopt met de vervroegde schoolsluiting te voorkomen dat op school besmette kinderen gedurende de kerstdagen oudere familieleden besmetten, met nieuwe druk op de ziekenhuizen tot gevolg. Het kabinet komt daarmee dan toch tegemoet aan de wens van het Outbreak Management Team (OMT), dat de afgelopen weken herhaaldelijk aandrong op verlenging van de kerstvakantie.

Andere maatregelen in het onderwijs blijven voorlopig van kracht, ook in de eerste week na de kerstvakantie. Basisschoolleerlingen vanaf groep zes en middelbare scholieren blijven een mondkapje dragen in de gangen. Ook moeten kinderen looproutes in de scholen volgen, en moeten leerlingen vanaf groep zes regelmatig een zelftest doen. Snotterende kinderen jonger dan 12 jaar horen thuis te blijven.

Boostercampagne versneld

Voor het eind van dit jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster. Uiterlijk in de tweede helft van januari moeten alle 18-plussers een booster aangeboden hebben gekregen. De booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van na zes maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting.

Avondlockdown verlengd tot 14 januari

Bijna alle binnenlocaties blijven gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur, in ieder geval tot en met 14 januari. Uitgezonderd zijn supermarkten en andere levensmiddelenwinkels (open tot 20.00 uur), en essentiële dienstverlening als de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen (normale openingstijden).

Een coronatoegangsbewijs blijft verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties en bioscopen.

Ook evenementen en amateursport blijven niet toegestaan tussen 17.00 en 5.00 uur. Professionele wedstrijden en trainingen mogen wel in de avonduren plaatsvinden.

Thuisblijven

Voor elke Nederlandse burger geldt nog altijd het dringende advies zoveel mogelijk thuis te blijven. Eveneens wordt aangeraden maximaal één keer per dag bij iemand op bezoek te gaan en dan vooraf een zelftest te doen. Bij contact met ouderen vanaf 70 jaar en kinderen jonger dan 18 jaar is extra voorzichtigheid geboden. Het advies luidt om maximaal vier mensen vanaf 13 jaar te ontvangen.

Het werkadvies is: werk thuis, en kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Het moet mogelijk zijn om altijd 1,5 afstand te houden bij bezoek aan een openbare voorziening. Daarom geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen op 1,5 meter afstand in het hoger onderwijs en van 1250 in een theater- of concertzaal.

Voor de rest geldt nog altijd het advies om vaak en goed de handen te wassen, te zorgen voor voldoende ventilatie en bij klachten te testen (via een GGD- of zelftest) en thuis te blijven.

Mondkapjes blijven verplicht op alle publieke locaties binnen, zoals de supermarkt, op het station en in de horeca.

Financiële steun

Het kabinet verlengt het steunkabinet oor ondernemers, bedrijven, zzp’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor wordt 4,4 miljard euro uitgetrokken.

Het demissionair kabinet weegt op 14 januari, bij de volgende persconferentie, of het huidige maatregelenpakket moet worden aangepast.