Schipper van gezonken Nederlands binnenvaartschip vermist, zoekactie in Schelde stopgezet

De haven van Antwerpen. Beeld Belga

Het Nederlandse binnenvaartschip, dat bakstenen vervoerde, raakte maandag aan het eind van de ochtend ter hoogte van de Belgische stad Dendermonde in de problemen. Een voorbijganger zou hebben opgemerkt dat het schip zonk en daarop alarm hebben geslagen. Toen de hulpdiensten arriveerden was het 50 meter lange schip al volledig naar de bodem gezonken. Hoe het schip in moeilijkheden raakte, is niet bekend.

Het scheepvaartverkeer op de Schelde van en naar Antwerpen ligt tot zeker dinsdagochtend 10 uur stil. Mogelijk duurt het nog langer om de vaarweg weer vrij te maken. Pas wanneer de precieze locatie van het gezonken schip is vastgesteld, kan waterbeheerder Vlaamse Waterweg daar meer over zeggen.

Volgens de rederij van het schip was de uit het Waalse Charleroi afkomstige schipper de enige opvarende. Aan het eind van de middag probeerden duikers af te dalen naar de rivierbodem. Eerder was dit vanwege de sterke stroming niet mogelijk. De scheepsbouwer gaf de duikers uitleg over de constructie van het schip. Daarnaast hebben de hulpdiensten speurhonden, drones, helikopters ingezet.

De reddingsactie is een lastige onderneming. Op de plaats waar het schip gezonken is, is de Schelde ruim 12 meter diep. Ook bij laag water is het schip daardoor niet zichtbaar. Aan het begin van de avond moesten de duikers hun werkzaamheden vanwege het opkomende tij staken.