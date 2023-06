Schiphols alternatief voor krimp: verbod op nachtvluchten, lawaaiige toestellen en privéjets

Een vliegtuig stijgt ’s ochtends vroeg op vanaf Schiphol. De luchthaven wil dergelijke vluchten verbieden om de geluidsoverlast te beperken. Beeld ANP

Het kabinet eist dat Schiphol flink gaat krimpen. De luchthaven mag op dit moment jaarlijks bijna 500 duizend vluchten uitvoeren, maar wat Den Haag betreft gaat Schiphol eind dit jaar terug naar 460 duizend vluchten. Vanaf november 2024 zou Schiphol verder moeten krimpen naar 440 duizend vluchten. Aanleiding is de geluidsoverlast voor omwonenden.

Via een drukbezochte kort-gedingzitting wist de luchtvaartsector de terugval naar 460 duizend vluchten te voorkomen. Nu gaat alle aandacht uit naar de krimp tot 440 duizend vluchten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hield tot deze week een inspraakronde. Volgens internationale verdragen mag een overheid een luchthaven niet zelfstandig laten krimpen. Het moet eerst alle betrokkenen raadplegen, die alternatieven kunnen aan te dragen.

Schiphol is geen voorstander van de voorgestelde kabinetsplannen, blijkt vrijdagochtend. De luchthaven somt diverse technische, juridische en operationele bezwaren op. Bovendien vraagt Schiphol zich af of krimp naar 440 duizend vluchten tot veel minder herrie zal leiden. Als vliegmaatschappijen dan grotere vliegtuigen gaan inzetten, dan neemt het vlieglawaai enkel toe. Dat heeft ‘een grotere impact op omwonenden dan maximaal 483 duizend vluchten met een stillere vloot’.

Nachtvluchtverbod

Schiphol komt daarom met een alternatief plan op de proppen. Daarmee heeft het vliegveld naar eigen zeggen een balans gevonden tussen de financiële belangen van de luchtvaartindustrie en hinder voor omwonenden. Het plan bestaat uit drie onderdelen, die Schiphol al eerder aankondigde.

Belangrijkste pijler van het voorstel is het verbieden van ‘nachtvluchten’ tussen 23:00 uur en 7:00 uur. In het vervolg zou tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends helemaal niet meer worden gevlogen. Tussen 5 en 6 uur ’s ochtends mogen vliegtuigen dan alleen landen, niet opstijgen. Op dit moment mag Schiphol jaarlijks 32 duizend van zulke vluchten uitvoeren, met deze maatregelen zouden daar zo’n 10 duizend nachtvluchten vanaf gaan.

Verder wil Schiphol strengere regels voor lawaaiige toestellen en ijvert de luchthaven voor een ban op privéjets. De aanvliegroutes daarvan zijn vaak boven Amsterdam, waardoor ‘een klein aantal vliegbewegingen en passagiers een relatief hoge impact op de omgeving’ heeft. Uitzondering wordt gemaakt voor vliegverkeer van de regering, kustwacht, politie en ambulances.

Stillere vliegtuigen

Schiphol verwacht dat deze drie maatregelen kunnen worden geïmplementeerd per november 2024. Toch erkent de luchthaven dat ze niet voldoende zullen helpen om geluidshinder te beperken. Schiphol benadrukt dat andere maatregelen, ‘zoals verdere vlootvernieuwing’, daarom eveneens nodig zijn.

Schiphol is niet de enige die een alternatief krimpplan heeft ingediend. KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland en de grootste gebruiker van de luchthaven, opperde donderdag hun eigen set maatregelen. De luchtvaartmaatschappij zegt de geluidsoverlast het meest te kunnen verminderen met stillere vliegtuigen.

Het ministerie van I&W gaat de komende maanden de reacties en alternatieve plannen overwegen. Op basis daarvan wordt in Den Haag besloten of de krimpplannen worden bijgesteld. Daarna wordt het plan ook aan de Europese Commissie voorgelegd. Die hoeft geen toestemming te geven voor krimp, wel toetst Brussel of alle stappen in de procedure correct zijn doorlopen.