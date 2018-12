Schipholreiziger met bestemming Amsterdam verlost van NS-kaartautomaat

Het treinstation Schiphol Airport op luchthaven Schiphol. Beeld ANP XTRA

De proef die sinds oktober loopt, helpt de drukte bij de kaartautomaten te verminderen, aldus NS. ‘De automaten zijn voor toeristen soms lastig te doorgronden’, zegt een woordvoerder. Hierdoor ontstaan soms lange wachtrijen. De kaartmachines bij Schiphol Plaza zijn de meest gebruikte van het land. Ongeveer 10 procent van de treinkaartjes die NS verkoopt, komt uit een van de Schipholautomaten, tienduizenden per dag, volgens NS.

Als een deel van de reizigers de gang langs de automaten kan overslaan, betekent dit een afname van de wachttijd voor andere reizigers die nog wel een ticket moet kopen, stelt de woordvoerder. Reizigers kunnen op Amsterdam Centraal de poortjes openen met het telefoonticket.

Toeristen die via Booking.com hebben geboekt, krijgen vier dagen voor vertrek een bericht met de vraag of ze alvast een treinticket willen kopen. Dat gebeurt volop. Sinds de proef in oktober is begonnen zijn inmiddels duizenden onlinetickets via de boekingssite verkocht. ‘Dat smaakt naar meer’, aldus de woordvoerder. NS gaat kijken of ook afspraken gemaakt kunnen worden met andere reissites om de verkoop van treintickets vanaf Schiphol in het boekingsproces te laten incorporeren.

De proef is niet bedoeld ter vervanging van de ov-chipkaart. Ook zijn er geen concrete plannen de dienst uit te breiden naar andere stations. ‘Het is echt voor de reiziger zonder ov-chipkaart die Amsterdam aandoet.’ Wel zegt NS proeven te blijven doen met andere betaalmogelijkheden. Eerder is geëxperimenteerd met betalen via de smartphone, maar dat probleem kende te veel technologische tegenslagen. ‘Maar we blijven kijken wat aanslaat.’