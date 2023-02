Schipholbaas wil tijdelijk krimpen, rekent op ‘stillere en schonere’ vliegtuigen voor verdere groei

Schiphol legt zich niet zomaar neer bij de krimp naar 440 duizend vluchten die het kabinet eist. Dat zegt interim-directeur Ruud Sondag. De luchthaven wil tijdelijk naar 460 duizend vluchten per jaar, om daarna met ‘stillere en schonere’ vliegtuigen verder te kunnen groeien.

Ruud Sondag had de afgelopen maanden wel iets anders aan zijn hoofd. Als interim-baas van Schiphol moest hij de personeelstekorten op de luchthaven zien weg te werken. Maar ondertussen lag er al die tijd nóg een zwaar dossier op zijn bureau: de krimp van Schiphol. Wat het kabinet betreft gaat de luchthaven van 500 duizend naar maximaal 440 duizend vliegbewegingen per jaar.

Een forse politieke trendbreuk: in de decennia daarvoor gaf Den Haag Schiphol juist ruim baan, en werden zorgen van omwonenden en milieubeschermers lange tijd veronachtzaamd. Zo staat de politiek bijvoorbeeld toe dat Schiphol sinds 2014 ongestraft de geluidsnormen overschrijdt, met geluidshinder tot gevolg.

In tegenstelling tot KLM – de grootste gebruiker van de luchthaven, die fel tegen is – hield Schiphol zich op de vlakte over de krimp. Tot nu. De luchthaven gaat niet akkoord met een teruggang naar 440 duizend vliegbewegingen. Wel committeert Schiphol zich per 1 november 2023 aan een limiet van 460 duizend vluchten, een tussenvoorstel van het kabinet op weg naar de 440 duizend.

Waarom legt u zich niet neer bij de eis van het kabinet, dat Schiphol wil doen krimpen naar 440 duizend vliegbewegingen?

‘Wij vinden zo’n getal, een maximumaantal vluchten, geen verfijnd instrument. Dat kunnen ook lawaaierige en vervuilende toestellen zijn. Maar goed, de krimp is een weg die gekozen is door de overheid. En daar proberen we dan bij aan te sluiten op een manier die goed is voor Schiphol. We zeggen heel nadrukkelijk tegen onszelf: als we niets zouden doen aan de overlast, waar eindigen we dan? Waarschijnlijk met een nog lager aantal vluchten. Met 460 duizend vluchten bieden we perspectief en zekerheid voor iedereen die rond Schiphol werkt, woont en bedrijvig is. Het liefst zouden we zo snel mogelijk overgaan op een nieuw stelsel. In dat geval is niet het aantal vluchten bepalend, maar de overlast en hinder van de vluchten. Daarin voert dus een stillere en schonere luchtvaart de boventoon. Dat is voor de maatschappijen ook een stimulans om hun vloot te vernieuwen.’

Dat nieuwe systeem moet nog ontwikkeld worden en is pas voorzien voor 2027.

‘Dat zou dan naar voren gehaald moeten worden, naar 2025 bijvoorbeeld.’

Wat zegt minister Harbers (Infrastructuur) daarover?

‘Ik denk dat hij gewoon begrijpt wat wij zeggen.’

Je kunt ook zeggen: het bevalt ons niet, maar we leggen ons wel neer bij die 440 duizend.

‘Dat zou je ook kunnen zeggen. Maar voor krimp naar 440 duizend vluchten moet er nog heel veel uitgezocht worden, met Brussel bijvoorbeeld, dat moet daar nog toestemming voor geven.’

En als minister Harbers nou straks zegt: mooi en wel, maar het wordt toch maximaal 440 duizend vluchten?

‘Dat vind ik echt vooruitlopen op de zaken.’

Wat denkt u dat de omwonenden vinden van dit voorstel?

‘Ik denk dat zij het ook positief vinden, zij willen ook weten waar ze aan toe zijn. Je hoort wel eens over ‘schiphollen’, dat Schiphol op de een of andere manier altijd onder maatregelen weet uit te komen, maar dat willen we niet. Ik heb met omwonenden gesproken die vertelden dat ze tijdens corona eindelijk goed sliepen. Hoe goed dat was voor de sfeer in hun gezin, tot de vluchten weer op gang kwamen. Zulke gesprekken vergeet je niet snel.’

Wat vindt u van de manier waarop er in Nederland de laatste jaren over de luchtvaart wordt gesproken, met vliegschaamte en krimp?

‘Ik denk dat we ons als sector meer rekenschap moeten geven van de omgeving. Van de andere belangen die ook leven bij mensen, om te beginnen degenen die voor ons werken. Dat model van dat constante uitbesteden en tenders uitschrijven voor steeds lagere tarieven is doorgeslagen. We hebben mensen uitgewoond. En dat zeg ik niet omdat de arbeidsmarkt nu toevallig krap is en we personeel moeten zien te behouden, waardoor we allemaal ineens lief worden. Dat vind ik echt. Wat Schiphol heeft gedaan, heeft misschien wel een waanzinnig goede prijs opgeleverd. Maar het heeft ook een hoge tol.

‘Het lijkt alsof de mens inwisselbaar is geworden. Ik schaam me een beetje als ik hoor dat personeel dat hier jaren werkt 12 euro per uur verdient. Mensen moeten erbij horen, die moeten zingeving hebben, die moeten trots zijn op hun werk. Dat doe ik: voor mensen opkomen. En af en toe een schouderklopje te geven. Kost allemaal niks, hè.’

Dat is nogal een verwijt aan uw voorganger Dick Benschop.

‘Daar gaat het niet om. Ik zit hier als president-directeur en denk: wat is nou eigenlijk mijn rol? In het verleden zei Schiphol als het moeilijk werd snel: ‘Wij zijn er niet van, daar moet je voor bij de luchtvaartmaatschappijen zijn of de bagageafhandelaren.’ Maar ik zie Schiphol als een orkest dat je vloeiend moet laten spelen. Iedereen moet weten op welk moment, met hoeveel mensen, in welke toon en met welk instrument er moet worden gespeeld. En daar moeten we ons als dirigent ook mee bemoeien.’

U heeft de luchtvaartmaatschappijen opgeroepen hun grondpersoneel beter te betalen. Dat nemen ze u niet in dank af, ze zeggen: bemoei je niet met onze bedrijfsvoering.

‘Dat vinden ze natuurlijk vervelend, ik kom op hun turf, maar dat kan me niet zo veel schelen. Ik heb namelijk medewerkers die mij schrijven: ‘Besef je wel wat onze werkomstandigheden zijn? Wat doe jij daaraan, je bent toch een soort burgemeester hier?’ Of ik al iets van de maatschappijen gehoord heb? Nee.’

Moet Schiphol niet ook naar zichzelf kijken? De deur staat wagenwijd open voor afhandelingsbedrijven, daar zijn er nu zes van. Waarom beperkt u het aantal niet?

‘Daar zijn we ook mee bezig. Consultancybureau KPMG voert nu onderzoek uit, rond juni wordt besloten of en hoe we het aantal afhandelingsbedrijven gaan reduceren. Als Den Haag en Brussel meewerken, dan kan de markt nog dit jaar worden gereguleerd. Hoeveel firma’s dan nog overblijven is nog niet besloten, maar het worden er aanzienlijk minder. Als voorbeeld nemen we bijvoorbeeld de luchthaven in Rome.’ (Daar zijn drie afhandelaren actief, red.)

Aantal afhandelingsbedrijven op grote Europese luchthavens

London Heathrow: 6

Parijs: 150*

Amsterdam: 6

Frankfurt: 2

Madrid: 3

Barcelona: 3

London Gatwick: 8

München: 2

Rome: 3

*op Charles de Gaulle zijn veel kleine bedrijfjes actief. Sommigen spitsen zich toe op slechts één deel van de afhandeling, zoals het bijtanken van een vliegtuig.

Half januari zei u: in de meivakantie zijn er geen beperkingen meer nodig. Onlangs moest u daar weer van terugkomen. Was dat, om in de orkest-terminologie te blijven, een valse noot?

‘Wat ik zei was veel genuanceerder, maar dit is er van gemaakt. We hebben in de persconferentie gezegd dat er nog een paar knelpunten waren die we moesten oppakken. Maar ik vind het prima, die dingen glijden van me af. Ik besef dat dit het beeld is dat is blijven hangen, daar zal ik voortaan rekening mee houden. Het gaat mij erom dat de machine weer op volle toeren gaat draaien en er geen problemen meer zijn. Ik ben niet zo’n gecompliceerd mens. We hebben de afgelopen maanden bijna 600 nieuwe beveiligers geworven. In de meivakantie werken we met een beperking van slechts een paar duizend passagiers per dag. We zijn van ver gekomen.’

U bent sinds november bezig. Hoe is het om als puinruimer te worden binnengehaald?

‘Dan kom je wel op een bepaalde manier binnen. Dat veronderstelt dus dat er puin is. Dat is al een bijzonder uitgangspunt. Wat mij is opgevallen, ook in mijn eerdere klus bij Eneco, is dat je doortastender kunt zijn als je geen vaste termijn hebt. Wat niet iedereen altijd leuk vindt, dat hoort er dan bij.

‘De moeilijkste baan van Nederland? Het is zeker niet eenvoudig. Er zijn allerlei tegengestelde belangen. We zitten op een stuk land ter grootte van een postzegel. En waar de tolerantie van de maatschappij naar ons toe echt afneemt. Je kunt net doen alsof je geen oren hebt. Maar dat werkt niet zo. Het is echt een gordiaanse knoop. Wat betreft onze omwonenden, onze spullen zoals de terminals waar we achter liggen met investeringen, onze airlines. Dat is niet makkelijk.’

Schiphols operationeel directeur – en uw beoogd opvolger – is onlangs met slaande deuren vertrokken. U zou te veel op haar stoel zijn gaan zitten.

‘Ik heb beloofd daar niets over te zeggen. En dat doe ik ook niet, wat er ook gebeurt. Het moeilijkste is om niets te zeggen. Maar ik ben een man van mijn woord.’

U bent aangesteld tot 1 september. Wilt u langer blijven?

‘Als het mij lukt om rust terug te brengen ben ik de gebraden haan, dan wil iedereen dat ik blijf. Als het mij niet lukt, zal niemand me deze vraag stellen. Eerst de meivakantie en de zomer maar eens goed doorkomen, daarvoor zit ik hier. Daarna zien we wel weer.’