Schiphol zit bijna weer op oude niveau: kleine reizigersbeperking voor meivakantie

Schiphol-grondpersoneel laden koffers in een KLM-vliegtuig. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Vorige week lekte al uit dat de personele bezetting op de luchthaven iets was aangesterkt, maar nog niet voldoende. In tegenstelling tot eerdere positieve berichten komt de luchthaven namelijk nog steeds beveiligers tekort. Ook vreest Schiphol tekorten bij het grondpersoneel. Daarom wilde de luchthaven opnieuw een limiet stellen aan het aantal reizigers.

Daartoe is nu definitief besloten, meldt de luchthaven. Tussen 26 maart en 14 mei zijn tussen 06.00 en 13.00 uur minder passagiers welkom. Dit om de piekdrukte af te vlakken. In de week van 3 april stelt Schiphol bovendien een maximum aan het aantal passagiers dat per dag kan vertrekken.

In de meivakantie kan de luchthaven dagelijks 66 duizend reizigers verwerken, op piekdagen is het maximumaantal iets meer dan 70 duizend passagiers. Dat maximum ligt net iets onder het niveau van voor corona (2019), toen vertrokken gemiddeld 72 duizend reizigers per dag.

Hoewel iedere capaciteitsbeperking slecht nieuws is voor luchtvaartmaatschappijen – ze kunnen immers minder tickets verkopen – is de situatie verbeterd. De afgelopen maanden konden er dagelijks maximaal 40 duizend reizigers vertrekken: wat dat betreft is de sprong naar 66 duizend aanzienlijk. Dat komt mede door de werving van 500 extra beveiligers.