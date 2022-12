Schiphol wil in april 2023 weer draaien op volle toeren, ‘eerst zien dan geloven’ aldus de sector

Een vertrekhal op Schiphol. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat schrijft de luchthaven in een actieplan waarover onder meer het FD bericht. Net als veel andere bedrijven kampt Schiphol met personeelstekorten, vooral beveiligers zijn schaars. Daarom wordt het aantal passagiers sinds afgelopen zomer beperkt. De aanhoudende problemen kostten Schiphol-baas Dick Benschop de kop.

Zijn interim-opvolger Ruud Sondag, die te boek staat als puinruimer, legt de lat direct hoog. In het actieplan schrijft Schiphol vanaf 1 april 2023 weer op volledige capaciteit te willen draaien. Dat betekent dat de luchthaven afscheid neemt van alle passagiersbeperkingen. Ook zouden passagiers dan niet meer lang in de rij hoeven te staan.

In de meivakantie, een van de jaarlijkse piekmomenten, verwacht Schiphol in 2023 ruim 86 duizend vertrekkende passagiers per dag te verwerken. Dat is maar liefst 25 procent meer dan diezelfde periode een jaaar eerder. Om die ambities te verwezenlijken, moet de luchthaven de komende tijd bergen verzetten.

De luchthaven start een ‘agressieve en gecoördineerde wervingscampagne’. Ook wordt het personeel voortaan centraal geworven, in plaats via de vijf concurrerende beveiligingsbedrijven. Dat gaat voor 1 maart 2023 bijna 3.000 sollicitanten opleveren. Vervolgens zullen 822 nieuwe beveiligers worden aangenomen, voorspelt de luchthaven.

In hoeverre die ambitie haalbaar is, valt nog te bezien. De arbeidsmarkt koelt iets af, maar is nog steeds buitengewoon krap: honderd werklozen kunnen nu kiezen uit 121 vacatures. FNV-bestuurder Joost van Doesburg spreekt daarom van een ‘pittige uitdaging’. ‘Wij horen van onze leden dat het aantal beveiligers dat vertrekt, even hoog is als het aantal collegas’s dat instroomt. Als je uitstroom niet onder controle krijgt, verandert er onder aan de streep niet zo veel.’

Ook de luchtvaartmaatschappijen hebben bedenkingen bij de uitvoerbaarheid van het plan. ‘Het is een hoopvol commitment’, zegt Marnix Fruitema, voorman van Barin, de branchevereniging van airlines. ‘Schiphol is de afgelopen tijd als werkgever aantrekkelijker geworden. Zo kregen beveiligers in oktober een loonsverhoging van 2,50 euro per uur. Maar het is eerst zien, dan geloven.’

Schiphol vs. de maatschappijen

De maatschappijen hebben nog een vervelende nasmaak van afgelopen zomer. Het schrappen van vluchten heeft de sector naar eigen zeggen honderden miljoenen euro’s gekost. KLM, dat verantwoordelijk is voor grofweg de helft van alle vluchten vanaf Schiphol, becijferde het verlies op 175 miljoen euro. Prijsvechter Easyjet, de op twee na grootste klant van de luchthaven, liep ‘tientallen miljoenen euro’s’ mis. Beide bedrijven eisen dat luchthaven voor die kosten opdraait.

Begin deze week ging reisorganisatie Corendon nog een stap verder: het bedrijf claimde in het vervolg minder vanaf Schiphol te zullen vliegen. Het bedrijf zou volgend jaar geen 350 duizend passagiers, maar slechts 230 duizend reizigers vanuit Amsterdam laten vertrekken, zei het bedrijf tegen onder meer de Telegraaf en persbureau ANP.

De werkelijkheid steekt iets anders in elkaar, blijkt uit navraag bij slotcoördinator Hugo Thomassen, die overzicht houdt op de verdeling van start- en landingsrechten. Geen van de maatschappijen die op Schiphol vliegt heeft voor volgend jaar minder ‘slots’ aangevraagd, ook Corendon niet. Het opgeven van landingsrechten ligt ook niet voor de hand: Schiphol kent een lange rij wachtende maatschappijen die azen op de schaarse vrijkomende slots.

Een woordvoerder van Corendon verduidelijkt dat het ging om een misverstand: het bedrijf sorteert voor op een moeizame zomer, waardoor het opnieuw niet alle passagiers vanaf Schiphol denkt te bedienen. Daardoor koopt het nu ook start- en landingsrechten op de luchthaven in Brussel. Corendon wil het liefst uitbreiden in Amsterdam, maar daar zijn te weinig slots beschikbaar.

Op 16 januari gaat Schiphol de wervingscampagne tussentijds evalueren. Volgens de eigen prognose moeten dan 300 beveiligers zijn ingelijfd. Mocht het resultaat tegenvallen, dan worden de passagiersbeperkende maatregelen na 1 april mogelijk toch verlengd. In de meivakantie zullen reizigers dan weer rekening moeten houden met wachtrijen en geannuleerde vluchten.