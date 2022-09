Schiphol wil alsnog nieuwe terminal om capaciteitsproblemen tegen te gaan

Koffers bij de bagagebanden op luchthaven Schiphol door personeelstekorten. Beeld ANP

De komst van een nieuwe terminal zou ingaan tegen de gekantelde tijdgeest. Vanwege onder meer de geluidshinder en stikstofuitstoot die Schiphol veroorzaakt, besloot het kabinet afgelopen juni dat de luchthaven niet meer moest groeien, maar juist inkrimpen. Het aantal vluchten moet eind volgend jaar met ruim 10 procent worden teruggeschroefd, van maximaal 500.000 naar 440.000 per jaar.

Volgens Schiphol dient de ‘Terminal Zuid’, zoals de nieuwe hal in de plannen heet, vooral ‘schuifruimte’ te geven om de huidige capaciteitsproblemen op te lossen en bagagelijnen elders te renoveren. Schiphol wil dat de nieuwe terminal, inclusief bagagekelder, in 2032 wordt opgeleverd en verwacht dat het project minimaal 1 miljard euro zal kosten.

Op weg naar een aanbesteding, die voor 2024 op de planning staat, heeft de luchthaven marktpartijen gevraagd om mee te denken over de uitvoering van de uitbreidingsplannen. Eind augustus heeft de luchthaven daartoe op het aanbestedingsplatform Tenderned een reeks documenten gepubliceerd, waarover Het Financieele Dagblad maandag berichtte.

‘Nieuwe innovatieve bouwmethoden’

Schiphol vraagt bedrijven om mee te denken hoe het de aanbesteding het beste kan laten verlopen. Zo twijfelt de luchthaven nog of het de projecten als één opdracht moet vergunnen of het in meerdere projecten moet opknippen. Ook is de luchthaven op zoek naar ‘nieuwe innovatieve bouwmethoden’ waarmee de werkzaamheden zo min mogelijk vertragingen in de vluchtschema’s en overlast aan omwonenden opleveren.

Op het wensenlijstje van Schiphol staat verder de renovatie en uitbreiding van de C-pier op de luchthaven, die een tweede verdieping moet krijgen. Dat project kost naar verwachting 250 tot 500 miljoen euro. Ook twee lounges moeten worden uitgebreid.

Voor de coronacrisis was Schiphol al hard op weg om een nieuwe pier en terminal te laten bouwen. In 2017 kreeg Kaan Architecten de opdracht om een terminal te ontwerpen die de luchthaven ruimte gaf om 14 miljoen extra passagiers per jaar te vervoeren. Vanwege de teruglopende reizigersaantallen tijdens de coronacrisis werd die aanbesteding in 2020 opgeschort.