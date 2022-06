Schiphol wil alleen nog mensen in de rij die daar horen. Helpt dat nieuwe beleid?

Mensen moeten buiten de vertrekhal van Schiphol wachten omdat ze te vroeg zijn. Sinds vrijdag laat het vliegveld geen reizigers meer binnen wier vlucht langer dan 4 uur in het verschiet ligt. Beeld ©raymond rutting photography

Getergde blikken, traag geschuifel – wie vrijdagochtend de lange rij wachtenden voor Schiphol beziet, zou niet denken dat er iets is veranderd. Al ruim een maand worden passagiers van de grootste luchthaven van Nederland geconfronteerd met aanzienlijke wachtrijen. Sindsdien slingert er een rij van honderden reizigers door de vertrekhal en daarbuiten.

Toch is er deze week wel degelijk wat veranderd. Dinsdag kondigde Schiphol een flinke loonsverhoging aan. Die moet de luchthaven in de toekomst een aantrekkelijke werkgever maken. Om op korte termijn de drukte te bezweren – het Pinksterweekend en de zomervakantie staan immers voor de deur – moeten ook de passagiersstromen worden gereguleerd. Vanaf vrijdag gaat de deur daarom op slot voor extra vroege passagiers. Wie langer dan vier uur voor de vlucht arriveert, komt de terminal niet meer in.

Vlucht missen

Zoals Ria Rohling (69) en haar man Frits (72). Het echtpaar uit Hoogmade staat vrijdagochtend voor vertrekhal 2 te wachten. Aangezien ze pas na drie uur ’s middags in het vliegtuig naar Canada stappen, moet het stel nog minstens een uur buiten blijven. En dan wordt die rij daarbinnen plotseling weer spannend, vindt Ria. ‘Twee van onze kinderen zijn piloot, dus we weten: het vliegtuig gaat niet wachten. Als de rij te lang is, gaan we de vlucht missen.’

Een woordvoerder van de luchthaven beaamt dat de rijen nog niet zijn geslonken. ‘Het is nog steeds druk, maar het is een stap in de goede richting. Zonder deze maatregelen zou het nog drukker zijn.’ Toch moet volgens de woordvoerder het aangescherpte deurbeleid Schiphol weer in kalmer vaarwater brengen. ‘Vanaf vandaag hebben we alleen nog maar passagiers in de rij die daar op dat moment horen te zijn. Dan weet je zeker dat je passagiersaantallen ontvangt waar je op hebt gerekend.’

Concurreren met Dubai

Het is een voor de hand liggende keuze, vindt luchtvaarteconoom Eric Pels (Vrije Universiteit). ‘Waarom zou je langer dan vier uur voor het opstijgen door een terminal willen lopen? Schiphol probeert het te spreiden, zoals dat voorheen automatisch gebeurde.’ Toch is het niet voldoende. ‘De luchthaven wil terug naar normaal, maar dat gaat niet. Je kunt niet concurreren met Istanbul, Dubai en andere hubs als je niet genoeg personeel hebt. Deel van het personeel is weggelopen. En krijg je ze terug? Dat is nog maar de vraag. Iedereen zit aan mensen te trekken.’

Dat wordt vrijdagochtend pijnlijk duidelijk voor iedereen die in de rij staat. De gemiddelde wachtduur is 90 minuten. Dat komt voornamelijk omdat het knelt bij de beveiliging. Van de 82 ‘security lanes’ – waar handbagage wordt gescand en een bodyscan wordt gedaan – zijn volgens reizigers niet meer dan tien in gebruik. Schiphol kon dat vrijdag niet bevestigen, omdat de ‘bezetting per moment verschilt’.

En Ria en Frits? Ondanks de drukte heeft het echtpaar een paar uur later hun vlucht naar Canada gehaald, vertellen ze telefonisch. Frits, monter: ‘Er zijn in de rij geen mensen flauwgevallen, het viel alleszins mee.’