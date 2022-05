Schiphol wil aantal vluchten drastisch verminderen, KLM beperkt ticketverkoop

Schiphol. Beeld ANP

Ook KLM neemt maatregelen tegen de aanhoudende drukte. Voor vluchten die tot en met zondag vertrekken van Schiphol beperkt de luchtvaartmaatschappij de ticketverkoop. Er zijn enkel nog tickets voor hogere tarieven te koop, aldus een woordvoerder. KLM wil met de maatregel ‘ruimte creëren’ voor klanten die hun tickets moeten omboeken ‘als gevolg van de chaos op Schiphol’.

Drukte

Door een snelle toename van het aantal reizigers na de coronacrisis en een nijpend tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars kampt de luchthaven met enorme rijen. Volgens vakbond CNV krijgen beveiligers te maken met huilende, schreeuwende, agressieve en vechtende passagiers. Afgelopen zondag moest de marechaussee er zelfs aan te pas komen tijdens een ‘dreigende situatie’ bij de beveiliging vanwege reizigers die hun vlucht dreigden te missen, meldde Schiphol.

De aanpassing van de slotregels, het reserveringsschema voor wie, waar en wanneer mag landen of opstijgen, haalt wat druk van de ketel. Maken luchtvaartmaatschappijen geen gebruik van een toegewezen ‘slot’, dan kan een ander normaal gesproken hun plek innemen. De komende periode niet.

Ze kunnen hun rechten zelfs helemaal kwijtraken als ze minder dan 80 procent van de gereserveerde vluchten uitvoeren. Dit leidde er tijdens de coronacrisis toe dat vliegtuigmaatschappijen vrijwel lege vliegtuigen lieten opstijgen uit vrees hun slot te verliezen.

Deze regels gaan van 1 juni tot en met 28 augustus tijdelijk op de schop. Als er minder nadelige consequenties zitten aan het teruggeven van een slot, zullen luchtvaartmaatschappijen hier eerder voor kiezen, is het idee. Het aantal slots kan deze zomer zelfs afnemen van 126 duizend naar minder dan 90 duizend, verwacht Schiphol. Volgens de luchthaven steunen de luchtvaartmaatschappijen dit beleid.

Actieplan

Donderdag presenteerde Schiphol een actieplan om de drukte in de zomerperiode aan te pakken. Zo zet de luchthaven in op werving van personeel en moet het voor mensen aantrekkelijker worden gemaakt om voor Schiphol te werken door de lonen te verhogen.

Daarover is de luchthaven nog wel in onderhandeling met vakbonden FNV en CNV over betere arbeidsvoorwaarden, die gaan verder na het hemelvaartsweekend. FNV heeft gedreigd met grootschalige acties als er voor 1 juni geen akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden.

Daarnaast wil de luchthaven de ‘doorstroming van passagiers optimaliseren’. Dat wil Schiphol doen door ‘securitycoaches’ in te zetten die de reizigers moeten helpen om zo snel mogelijk naar de juiste plek te gaan. Er worden bovendien gepensioneerde medewerkers ingezet, ook moet kantoorpersoneel op sommige plekken inspringen.

Schiphol wil ook betere afspraken maken met luchtvaartmaatschappijen over de planning van vluchten. Zo kunnen net als eerder meerdere vluchten naar regionale luchthavens worden verplaatst. De maatregelen moeten helpen om de drukte in goede banen te leiden, maar lange rijen zijn niet te voorkomen, zegt topman Dick Benschop in een verklaring.

Tekorten aan boord

Sommige luchtvaartmaatschappijen kampen zelf ook met personeelstekorten aan boord. Zo werd vorige week duidelijk dat Transavia dit jaar enkele honderden vluchten schrapt door een tekort aan bemanning.

Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie voelde zich woensdag nog genoodzaakt te benadrukken dat het leger niet zal worden ingezet om de drukte op de luchthaven in goede banen te leiden. Hij zei dit nadat reisbrancheorganisatie ANVR had gesuggereerd dat dit weleens noodzakelijk kon worden.