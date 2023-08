Schiphol verwerkte eerste half jaar 2023 meer passagiers dan vorig jaar, zónder chaotische taferelen

Een startbaan op de luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Schiphol spreekt vrijdagochtend bij het bekendmaken van de jaarcijfers van een ‘keerpunt’. In totaal vlogen 33,2 miljoen mensen via de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam The Hague. Vorig jaar waren dat er in de eerste zes maanden 27,3 miljoen.

Schiphol kampte de afgelopen jaren met grote personeelstekorten. Toen na de coronapandemie het vliegverkeer weer op gang kwam, bleek de luchthaven veel te weinig personeel te hebben om de vliegtuigpassagiers te ontvangen. Chaotische, lange rijen en veel onvrede onder reizigers waren het gevolg.

Zulke rijen bleven dit jaar grotendeels uit. Schiphol stelt dat dit onder meer het gevolg is van verbeterde omstandigheden voor het personeel en het aannemen van nieuwe bagagesjouwers. Volgens eigen klantenonderzoek zijn gebruikers van de luchthaven weer bijna net zo tevreden als in 2019, voor de pandemie.

Wat betreft het aantal passagiers is Schiphol nog niet terug op het oude niveau: in het eerste half jaar van 2019 vlogen 38,7 miljoen mensen via een van de luchthavens van Schiphol.

De halfjaarcijfers brachten niet alleen goed nieuws voor Schiphol. Door ‘hogere operationele kosten’ zijn de passagiersvluchten verlieslijdend voor de luchthaven. Het vrachtvolume dat via de luchthaven van Amsterdam werd vervoerd daalde met 6 procent, tot 0,7 miljoen ton. Bovendien viel de nettowinst met 15 miljoen euro een stuk lager uit dan de 65 miljoen euro van een jaar terug, wat vooral het gevolg lijkt te zijn van de waardedaling van Schiphols vastgoed.