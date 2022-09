Schiphol verlengt beperking aantal reizigers tot en met maart

Reizigers op luchthaven Schiphol, toen er in september vluchten werden geannuleerd. Beeld ANP

In de vakantieweken in de winterperiode houdt Schiphol een maximum van 50 duizend vertrekkende passagiers per dag aan. In vergelijkbare weken in 2019 vertrokken 53 duizend passagiers van de nationale luchthaven, zegt een woordvoerder.

Het vliegveld vroeg maatschappijen eerder al om tot eind oktober gemiddeld 9.250 passagiers minder per dag vanaf Schiphol te laten vertrekken, wat neerkwam op een vermindering van 18 procent. Daardoor moest bijvoorbeeld KLM vluchten schrappen.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, reageert furieus en zegt dat ‘de maat vol’ is. Volgens het luchtvaartbedrijf kan de reductie van de passagiersaantallen oplopen tot 22 procent.

‘De situatie op Schiphol vraagt al te lang, te veel van onze klanten en onze collega’s. KLM heeft eerder al gezegd dat het beperken van het aantal passagiers geen maatregel voor de lange termijn kan zijn, maar daar lijkt het nu wel op. Met de nieuwe beperkingen voor de winter biedt Schiphol ons geen enkel perspectief’, reageert KLM-topvrouw Marjan Rintel.

Dat er nog steeds een beperking nodig is, komt doordat er een tekort aan beveiligers is op Schiphol. In de winter is er voor de veiligheidscontrole volgens Schiphol bovendien meer tijd nodig, vanwege de extra bagage en kleding van passagiers. De ingrepen zijn volgens een woordvoerder nodig voor een ‘stabieler’ proces voor passagiers op de luchthaven. De personeelstekorten leidden afgelopen maanden geregeld tot chaos op Schiphol.