Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle auto’s in Nederland bij elkaar

Schiphol Airport. Beeld REUTERS

Het is voor het eerst dat de totale uitstoot door de Schiphol Groep op deze manier is berekend. Het onderzoek is uitgevoerd door het milieutechnisch onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace. Schiphol zelf zegt maar 33 duizend ton CO 2 uit te stoten. Het gaat met name om verwarming, verlichting en transport rondom de luchthaven. Schiphol stelt dat de eigen operatie zelfs al CO 2 -neutraal is, deels door compensatie. Zo is alle stroom die de luchthaven gebruikt, afkomstig van Nederlandse windparken.

CE Delft dicht de Schiphol Groep dus een vierhonderd maal grotere uitstoot toe. Het grote verschil is samen te vatten in één woord: kerosine. De Schiphol Groep verkoopt deze vliegtuigbrandstof niet zelf, en dus rapporteert het de uitstoot als gevolg van het kerosineverbruik niet.

Maar CE Delft stelt dat Schiphol ‘een ketenverantwoordelijkheid heeft door het leveren van diensten die het vliegen mogelijk maken’. Zoals het leveren van kerosine. Immers: zonder luchthavens wordt er geen kerosine verkocht. Op de Nederlandse luchthavens van Schiphol (Schiphol heeft ook belangen in vliegvelden in de Verenigde Staten en in Australië) werd in 2018 4.780 miljoen liter kerosine verkocht. Elke liter kerosine levert bij verbranding ruim 2,8 kilo CO 2 op.

Ketenpartner in de luchtvaart

Schiphol zelf wijst het niet volstrekt af dat de kerosineverkoop aan haar wordt toegeschreven. Als ‘ketenpartner in de luchtvaart’ voelt de onderneming zich medeverantwoordelijk voor de uitstoot van CO 2 . Schiphol wijst er ook op veel initiatieven te nemen om uitstoot door de luchtvaart terug te dringen. Zo presenteerde het in oktober vorig jaar een plan om de CO 2 -uitstoot terug te dringen (dat bleek te betekenen: de groei terug te dringen), en Schiphol investeert zelf in de eerste Europese fabriek voor biokerosine.

De luchtvaart staat bekend als een grote en sterk groeiende uitstoter van broeikasgassen. Toerisme en ook zakelijk vliegen blijven maar groeien. Dat is geen Nederlands, maar een wereldwijd fenomeen. Wetenschapper Paul Peeters van de Academie voor Toerisme van hogeschool NHTV in Breda, rekende twee jaar geleden al eens voor dat rond 2070 de reissector (die wel groter is dan alleen de luchtvaart) meer CO 2 zal uitstoten dan de hele rest van de wereld. Als de wereld zich tenminste houdt aan de klimaatakkoorden van Parijs.

Critici van de groei van de luchtvaart wijzen altijd op de belastingvrije status van de luchtvaart. Op kerosine wordt geen accijns of btw geheven, en de uitstoot van de CO 2 blijft goeddeels buiten CO 2 -heffingen zoals het Europese ETS-systeem. ‘Schiphol is het grootste tax-free tankstation van Nederland’, stelt Greenpeace in zijn persbericht. De milieuorganisatie voert de komende weken weer actie tegen de luchtvaart. ‘Is het echt nodig dat er iedere dag tientallen vluchten naar Londen, Brussel en Parijs gaan?’, vraag de organisatie zich af.

Meer lezen: De opening van het vernieuwde vliegveld Lelystad Airport in april volgend jaar is ‘onhaalbaar’ geworden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag aan de Tweede Kamer.