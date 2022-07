Schiphol puilt uit, de treinen zijn overvol, dus dan maar met de auto: ‘Vliegen duurt net zo lang’

Danilo Remmers en Anna Vermeer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hun eerdere vakanties samen begonnen bijna altijd op Schiphol, maar vanwege de chaos en de hoge ticketprijzen hebben ze hun vakantieroutine dit jaar omgegooid. Danilo Remmers (24) en Anna Vermeer (23) hebben de eerste kilometers vanuit Delft er al op zitten als ze vrijdagochtend hun ontbijtspullen uitstallen op het dak van de auto die ze van Remmers’ moeder hebben geleend. De komende twee weken rijdt het stel via Heidelberg naar een Italiaans meer om daarna via de Bourgogne terug te komen. De tweedaagse pitstop in Heidelberg is naast leuk, ook vooral functioneel, zegt Remmers. ‘We gaan maandag hopelijk ná de drukte door de Gotthardtunnel.’ Eenmaal in Italië aangekomen belooft het een niet al te actieve vakantie te worden. Een beetje zonnen. Beetje zwemmen. Beetje hangen. Vermeer: ‘We huren hooguit een waterfiets’.

Coby van Schepen, Wybren Beeksma en Mirjam Beeksma. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hoge brandstofprijzen of niet, de rit van Coby van Schepen (60) naar Zwitserland gaat met de auto. Het is beter voor het milieu dan vliegen, vindt echtgenoot Wybren Beeksma (62). Met hun dochter Mirjam Beeksma (31) zijn zij vrijdagochtend op weg naar Bern om op kraamvisite te gaan bij hun nichtje, die vier weken geleden haar dochtertje Lot kreeg. Het is voor het eerst sinds jaren dat het stel en hun volwassen dochter weer samen op vakantie gaan. ‘Dus we gaan het beleven’, zegt dochter Beeksma geamuseerd vanaf de achterbank. Dat het reisgezelschap een van de drukste weekenden uit het jaar heeft uitgekozen voor het flitsbezoek van een weekend is een ongelukkig toeval, maar echt bezorgd zijn ze niet over. Van Schepen: ‘Of je nu via Schiphol gaat of met de auto, je doet er tegenwoordig even lang over.’

Babbet en Martijn Duijkers met hun dochters Floor en Loris. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Van vliegschaamte is geen sprake bij de familie Duijkers, maar er werd wel specifiek gezocht naar een energiezuinige natuurcamping met een zwembad zonder chloor. ‘Gewoon vanwege de hele vibe’, zegt Babbet Duijkers (41). Samen met haar man Martijn (42) en kinderen Floor (6) en Loris (5) zijn ze vrijdag met caravan onderweg naar de Vogezen voor een week ontspanning. Daarna rijden ze door naar een camping in Zuid-Frankrijk (met chloorbad) waar vrienden staan. Een ‘reisstrategie’ hebben ze niet echt. ‘We wilden zwarte zaterdag vermijden, maar toen bleek vrijdag ook al zwart’, zegt Babbet. ‘We gaan alleen bewust niet te ver met die twee’, vult Martijn aan terwijl hij naar zijn kinderen wijst. Floor en Loris zien de autorit wel zitten. Ze hebben vooraf tien snoepjes mogen scheppen, die ze volgens hun moeder waarschijnlijk binnen twee uur op hebben. ‘Pas daarna hebben ze rust.’

Trieneke en Willem van Kammen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In Friesland ging de wekker vrijdagochtend al vroeg. Trieneke (70) en Willem (72) van Kammen reden strak om 6 uur weg uit hun woonplaats Buitenpost, in de hoop de drukte voor te zijn. Nu staan ze, op verzoek van Willem, die zelf niet rijdt, even stil voor een kop koffie langs de weg. Dat Willem niet stuurt, komt volgens zijn vrouw doordat hij een ‘te Fries’ is. Hij raakt snel gefrustreerd door bumperklevers. ‘Soms wil ik die wel een klap op de nek geven’, beaamt Willem, en Trieneke vindt het geen pretje om daarnaast te zitten. Het echtpaar, 51 jaar getrouwd en beiden op sandalen, gaat voor de vijfde keer naar een gasthuis aan de Moezel. Ze reizen zoals altijd per auto, want Trieneke heeft vliegangst en de trein vinden ze te duur. En nu kunnen ze in de dakkoffer nog wat extra spullen meenemen voor een van hun zeven kinderen die daar ook in de buurt verblijft. Eenmaal aangekomen op hun bestemming blijft de auto ongebruikt, want de overnachting is inclusief gratis bus- en treinkaart. Willem: ‘Als ze dat aan pensionados in Nederland ook zouden geven, was het stikstofprobleem zo opgelost.’

Ramon Konijnenberg en Natasja Lebers met zonen Timo, Michael en Aron. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De twee roodharigen van het drietal jongens lijken misschien wel het meest op elkaar, maar echte broers zijn ze niet. Het samengestelde gezin van Natasja Levers (50) en Ramon Konijnenberg (51) gaat vrijdag voor het eerst met elkaar op vakantie naar het buitenland. ‘Met de kleintjes’, zegt Konijnenberg lachend over de drie pubers die allemaal de 1 meter 90 aantikken. Om er voor te zorgen dat Timo Konijnenberg (16), Michael Konijnenberg (18) en Aron Lokate (17) de rit met gebrekkige beenruimte zouden overleven, werd Kroatië als bestemming afgeschreven omdat het te ver was. Alleen boekte Levers daarna per ongeluk een Franse camping aan de grens met Spanje, alsnog 1.400 kilometer verderop. Vliegen ernaartoe was geen optie vanwege de kosten. Dus nu is het om beurten achterin. Voor de zoons van Konijnenberg biedt de lange heenreis nog een kans om uit te rusten van hun vorige vakanties. De oudste zoon stond afgelopen weekend op hardcore festival Dominator. De jongste feestte vorige week op jongerencamping De Appelhof op Terschelling. Timo: ‘Ik val waarschijnlijk zo in slaap.’