Schiphol: ook na de herfstvakantie mogelijk minder reizigers

Wachtende passagiers op Schiphol, in juni van dit jaar. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat zei Schiphol-topman Dick Benschop vrijdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de Schiphol Group. Daartoe behoren de luchthavens rond Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Lelystad.

Schiphol heeft een turbulent halfjaar achter de rug. De luchthavens verwerkten daarin 27,3 miljoen passagiers. Hoewel dat nog lang niet op het niveau is van voor de coronapandemie – in 2019 waren er 38,7 miljoen passagiers – is het flink meer dan de 6 miljoen van een jaar geleden. De groei van het aantal passagiers leidde, in combinatie met een nijpend personeelstekort, in het voorjaar tot lange wachtrijen.

‘Grote buikpijn kreeg ik ervan’, zei Benschop vrijdag terugblikkend. Niet alleen door de drukte, maar ook door de verwijten dat de topman verrast zou zijn. Dat is niet het geval, benadrukt Benschop, de luchthaven rekende op meer reizigers. Dat is ook aan beveiligingsbedrijven doorgegeven. ‘We hebben ze sinds januari 2021 op het hart gedrukt: neem meer personeel aan. Als ze niet nodig zijn, dekken wij de kosten.’ Of dat klopt, valt niet te verifiëren; de beveiligingsfirma’s houden zich al weken onbereikbaar.

Sociaal akkoord

In een poging de chaos te bezweren, sloot Schiphol een sociaal akkoord met de vakbonden. De afspraken, waaronder die over een tijdelijke loonsverhoging, kostten de luchthaven tot nu toe 12 miljoen euro. De totale kosten zijn geraamd tussen 40- en 50 miljoen euro. Schiphol heeft ook toegezegd reizigers te compenseren die door de wachtrijen hun vlucht hebben gemist. Er zijn inmiddels 2.600 claims ingediend, daar komen er dagelijks 200 bij. De eerste tien gedupeerden zijn deze week gecompenseerd. Schiphol durft niet in te schatten hoeveel de claims het bedrijf uiteindelijk gaan kosten.

Ondanks het toegenomen aantal passagiers is de operatie nog altijd niet winstgevend. Schiphol leed het afgelopen halfjaar een onderliggend nettoverlies van 33 miljoen euro. Dat er onder de streep toch een winst van 65 miljoen uitrolt, is te danken aan een reeks meevallers. Zo verkocht Schiphol zijn belang in de Parijse luchthavens, wat eenmalig 60 miljoen euro opleverde. Ook is het vastgoed rondom de luchthavens 42 miljoen euro meer waard geworden, waardoor dat nu voor meer in de boeken staat.

De luchthaven verwacht aan het eind van het jaar tussen de 51- en 55 miljoen passagiers te hebben verwerkt. In dat geval zal de luchthaven break-even draaien. Hoewel Schiphol uitbater is van diverse bedrijfsgebouwen en parkeergarages, heeft de luchthaven veel minder invloed op andere onderdelen van de organisatie. Zo zijn beveiligers, bagage-afhandelaren en schoonmakers in dienst bij verschillende leveranciers die onderling concurreren. Medewerkers zijn daar naar eigen zeggen de dupe van.

Personeel in dienst nemen

Benschop kondigde vrijdag aan voortaan ‘meer regie’ te willen voeren. ‘Je zult zien dat we op verschillende onderdelen zullen insourcen en activiteiten onder onze eigen vleugels nemen. Dat doen we nu al met onze passenger assistants, die mensen naar de gate begeleiden. Die hebben we in dienst genomen. Het kan heel goed zijn dat we ook onderdelen van de security of afhandeling weer in dienst nemen.’

Het kabinet maakte in juni bekend dat luchthaven Schiphol moet krimpen. Vanaf november 2023 zijn er nog 440 duizend vliegbewegingen toegestaan, 12 procent minder dan nu. Over dat besluit is Benschop opvallend terughoudend. ‘Als de Europese Commissie daarmee akkoord is, dan gaan we dat uitvoeren. We gaan kijken met KLM en de andere maatschappijen wat dat betekent voor het netwerk.’

Hij waarschuwt wel voor de gevolgen van het kabinetsbesluit. ‘Met zo’n krimp organiseer je schaarste. Want de vraag naar vliegen neemt niet af. En dat gaat vooral ten koste van vrachtvluchten. Chips van ASML worden via Schiphol verstuurd, net als bloemen, en sommige medicijnen. Vracht is een essentieel onderdeel van de bedrijvigheid. Voor je het weet, vertrekken bedrijven uit Nederland.’