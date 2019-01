Schiphol moet tóch doorgroeien – omwonenden ‘verbijsterd’ door advies van Hans Alders

De ORS, waarin onder meer de luchtvaartbranche, omwonenden, bestuurders en de milieubeweging zitting hebben, komt woensdagavond voor het laatst bijeen onder voorzitterschap van Alders. Een feestelijke bijeenkomst zal het niet worden. Tot ‘verbijstering’ van omwonenden adviseert Alders aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Luchtvaart) dat Schiphol moet doorgroeien, ondanks aanzwellende kritiek op milieu- en geluidshinder.

Niet alleen omwonenden vinden dat Schiphol een pas op de plaats moet maken, maar ook bestuurders uit de regio en de milieubeweging staan op dat standpunt. De luchthaven is nu gebonden aan de afspraak dat er tot 2020 maximaal vijfhonderdduizend vliegbewegingen (stijgingen en landingen) mogen worden verwerkt.

In december werd al bekend dat Alders – in de wandelgangen ‘mister Luchtvaart’ genoemd en de naamgever van het akkoord uit 2008 waarin afspraken zijn gemaakt over de toekomst van de luchthaven – zijn laatste klus als ORS-voorzitter niet kon afronden met een eensluidend advies aan minister Van Nieuwenhuizen.

Adviezen van het polderorgaan bepalen min of meer het nationale luchtvaartbeleid. Alders schrijft woensdag in een brief aan het ministerie dat de politiek nu maar moet bepalen of Schiphol al dan niet mag doorgroeien. Wat hem betreft heeft de luchthaven daar recht op.

Hij verwijst naar eerdere afspraken over groei tot 510 duizend vliegbewegingen, die later weer naar beneden zijn bijgesteld. Die vermindering was ‘wisselgeld’ voor het feit dat Schiphol de zogeheten ‘vierdebaanregel’ mocht invoeren. Die regel bepaalt dat Schiphol op bepaalde tijden vier banen tegelijk in gebruik mag hebben. Om verder te groeien, dringt Schiphol nu aan op verruiming van deze regel.

Politiek gevoelig

Eventuele groei van Schiphol ligt politiek heel gevoelig. Volgens het regeerakkoord van Rutte III moet de omgeving van de luchthaven zo veel mogelijk hinder bespaard worden. Afgesproken is dat dependance Lelystad Airport op termijn 45 duizend vliegbewegingen, in principe vakantievluchten, overneemt.

Maar opening van Lelystad Airport, na eerder uitstel nu voorzien in april 2020, is zeer ongewis. Minister Van Nieuwenhuizen ligt overhoop met de Europese Commissie die vindt dat – anders dan in Nederland politiek is afgesproken – Lelystad Airport niet alleen vluchten van Schiphol mag overnemen, maar ook nieuwe partijen moet toelaten.

Nu de ORS niet tot een overeenkomstig advies is gekomen over groei, een halt of krimp van Schiphol moet Den Haag de knoop doorhakken. Aan de afspraak dat de luchthaven dit jaar maximaal vijfhonderdduizend vliegbewegingen mag verwerken, wordt niet getornd, maar de luchthaven dringt aan op perspectief voor de periode daarna.

Voor oud-minister Hans Alders, die als milieuminister (1994) in het eerste kabinet Kok vraagtekens plaatste bij de groei van Schiphol, is het nu met zijn bemoeienis met het luchtvaartbeleid gedaan. De ORS krijgt zo snel mogelijk een interim-voorzitter, is de bedoeling, nu belangrijke beslissingen geen verder uitstel dulden.