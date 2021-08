Schiphol lijdt 158 miljoen euro verlies – tóch is het niet alleen kommer en kwel voor de luchthaven

Luchthaven Schiphol. Beeld Guus Dubbelman

Dat laat de luchthavengroep weten in een persverklaring. Het verlies valt toe te schrijven aan de enorme uitval van het internationale vliegverkeer. Waar in de eerste zes maanden van 2019, voor corona, nog 34,5 miljoen reizigers via Schiphol vlogen, waren dat er dit jaar nog maar 5,6 miljoen. Dat zijn er ook flink minder dan in 2020, toen vanaf maart door corona het vliegverkeer nagenoeg stil kwam te liggen. Toch vlogen er toen 13,1 miljoen mensen via Schiphol, vluchten die dus voornamelijk in de eerste twee maanden van het jaar plaatsvonden.

Ook het aantal vliegbewegingen blijft met 86 duizend fors achter bij 2019, toen er 242 duizend vluchten vanaf Schiphol vertrokken in het eerste halfjaar.

Andere luchthavens van Schiphol Group, Rotterdam en Eindhoven, herstellen eveneens langzaam. In Eindhoven daalde het aantal passagiers met bijna 75 procent, in Rotterdam met 80 procent. Zonder de NOW-steun van de overheid, waar de luchthavens gretig gebruik van maken, was het verlies overigens nog veel groter uitgevallen. Ook wist Schiphol de kosten met eenvijfde te verlagen door onder meer honderden werknemers te ontslaan en minder uit te geven aan investeringsprojecten. Op die manier werd een verlies van 100 miljoen euro voorkomen.

Echter, het is niet alleen maar kommer en kwel voor Schiphol Group. Het vrachtverkeer steeg ten opzichte van 2020 met 28 procent. Ook is topman Dick Benschop is gematigd positief over het tweede half jaar van 2021. Door de hoge vaccinatiegraad en het (deels) opheffen van de reisbeperkingen zal het vliegverkeer meer herstellen, zegt Benschop in de verklaring.

Deze week lieten regionale economische cijfers van het CBS zien dat de regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, herstellende is. Ten opzichte van 2019 lijdt de regio in het tweede kwartaal van dit jaar weliswaar een verlies van 18 procent, maar vergeleken met 2020 is de regio met 17 procent juist economisch de snelstgroeiende regio van Nederland.