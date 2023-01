Schiphol klaar met omstreden aankoop van stikstofrechten van boeren, denkt te voldoen aan eisen voor natuurvergunning

Luchthaven Schiphol. Beeld Arie Kievit

Het uitkopen van boeren door private partijen is omstreden. Het kabinet heeft plannen om de regie bij de aankoop van stikstofruimte zelf in handen te nemen, door een recht van eerste aankoop in te stellen. Alleen op die manier kan de schaarse stikstofruimte goed worden verdeeld, zo redeneert het kabinet. Door zelf stikstofruimte te kopen hoopt het kabinet bij te dragen aan natuurherstel, en vergunningen te verstrekken aan boeren die na de uitspraak van de Raad van State in 2019 toch een vergunning nodig blijken te hebben.

Schiphol heeft een natuurvergunning nodig om het aantal vluchten op peil te kunnen houden. Op dit moment geldt er een maximum van vijfhonderdduizend vluchten per jaar op Schiphol, maar bij dat maximum is geen rekening gehouden met de benodigde natuurvergunning. Zonder de aankoop van stikstofrechten zou het maximale aantal naar schatting omlaag moeten naar zo’n vierhonderdduizend. Overigens is het maximum al een aantal jaar niet gehaald, vanwege de coronacrisis.

Het gebrek aan een natuurvergunning speelt ook Lelystad Airport parten. Die luchthaven, waarvan de opening steeds is uitgesteld, valt onder de Schiphol Group. De aankoop van de stikstofrechten heeft ook betrekking op Lelystad.

Geluidsoverlast

Het kabinet wil overigens dat Schiphol krimpt, tot een maximum van 440 duizend vliegbewegingen per jaar. Dat heeft met name te maken met geluidsoverlast. Na 2027 mag Schiphol toch weer groeien, maar dan mag zowel de overlast van uitstoot als van geluid niet groter zijn dan wat 440 duizend vluchten op dit moment veroorzaken. Met andere woorden: Schiphol kan dan alleen groeien als vluchten schoner en stiller worden.

Krimp vanwege geluidsoverlast is niet per se beter voor de uitstoot van stikstof. Als eerste zal Schiphol vluchten schrappen op banen die de meeste geluidsoverlast veroorzaken. Maar het aantal vluchten op de Kaagbaan en Polderbaan blijft dan in stand. Die route veroorzaakt de meeste uitstoot in Natura 2000-gebieden.

Hoewel de aankoop van stikstofrechten politiek omstreden is, is het vooralsnog toegestaan. Het is wel aan voorwaarden gebonden. Bij zogeheten ‘extern salderen’ – de aankoop van rechten door een andere partij – mag de aankopende partij maar 70 procent van de stikstofruimte benutten. Die maatregel is bedoeld om de totale stikstofuitstoot te laten dalen.

Ongebruikte stikstofruimte

Toch kan het voorkomen dat de stikstofuitstoot bij extern salderen in de praktijk juist hoger wordt. Sommige boeren beschikken over een vergunning waarvan ze niet alle ruimte gebruiken. Die zogenoemde ‘latente ruimte’ kan wel worden verkocht, omdat die onder de vergunning valt. Of Schiphol ook latente stikstofruimte heeft opgekocht, kan een woordvoerder niet direct zeggen.

Voor de eventuele juridische houdbaarheid van een natuurvergunning lijkt dat wel van belang. Eind 2021 zette de rechter bijvoorbeeld een streep door de natuurvergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg, omdat die was afgegeven op basis van latente stikstofruimte.