Schiphol is ‘heel erg rustig’ op normaal gesproken de drukste dag van het jaar

Reizigers op Schiphol. Beeld EPA

Met een vliegticket richting Dublin op zak liep onze verslaggever Peter van Ammelrooy vanmorgen de douane door. Dat ticket gebruikt hij alleen om rond te kijken, want in een vliegtuig stappen durft hij nog niet aan: ‘Ik heb beelden gezien van die volle vliegtuigen, daar zit ik niet op te wachten. Zo dicht op elkaar zitten lijkt me in deze tijd niet verstandig. Ik blijf lekker thuis.’

Is het druk met vakantiegangers op Schiphol?

‘Nee het is absoluut niet druk, ik zou het bijna uitgestorven noemen. Er wordt zelfs nog doorgewerkt aan allerlei verbouwingen, want er is ruimte zat. Ze verwachten vandaag tussen de 55.000 en 70.000 passagiers. In een normaal jaar is dit echt een piekdag en zouden dat er ongeveer 235.000 zijn.’

Dus alles gaat lekker snel op de luchthaven?

‘Ja het is heel ontspannen. Alle winkels zijn zo goed als leeg en er staan bij de douane nergens rijen. Zelfs de massagestoelen in de vertrekhal zijn vrij. Ik zie ook nauwelijks vliegtuigen staan en vraag me af of ze de 55.000 passagiers wel gaan halen vandaag.’

Kun je weer overal naartoe vliegen?

‘Je kunt alle kanten op als ik hier zo op de borden kijk. Er gaan vluchten naar New York, Quito en Paramaribo. De KLM heeft ook gezegd dat ze binnen Europa bijna alle bestemmingen weer doen, maar wel met minder vliegtuigen.’

Wat heeft de luchthaven gedaan om te waarschuwen voor het coronavirus?

‘De aanwijzingen op de luchthaven zijn vrij onduidelijk. Vooral over wanneer je nou een mondkapje op moet, staat nergens goed aangegeven. Dit zorgt er wel voor dat iedereen zijn mondmasker eigenlijk constant draagt, alleen had ik verwacht dat ze dat beter zouden communiceren.’

‘Wel zijn er borden geplaatst waarop de anderhalvemeterregel nog eens goed wordt uitgelegd. Voor de rest lijken ze ook bezig met een soort reclamecampagne. Overal staat de slogan: ‘Welcome back, we are ready for your journey.’

Is er nog angst voor corona onder de passagiers?

‘Niemand die ik heb gesproken lijkt zich ergens zorgen over te maken. Ze hebben het gevoel dat het mondmasker genoeg bescherming biedt. Ze reizen voor het overgrote deel natuurlijk ook vrijwillig, dan ben je ook niet zo bang aangelegd lijkt me.’