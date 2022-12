Schiphol Group koopt ‘klein aantal’ boeren uit voor natuurvergunningen Lelystad Airport en Schiphol

Lelystad Airport vanuit de lucht. Het vliegveld heeft nog geen groen licht om open te gaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het opkopen van stikstofruimte van boeren om andere projecten mogelijk te maken, is omstreden. Vorige maand reageerden de Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht ontstemd op het bericht dat Rijkswaterstaat in die provincies stikstofruimte van boeren had gekocht voor de verbreding van de Ring Utrecht. De provincies wilden die ruimte zelf gebruiken voor bouwprojecten en voor de legalisering van de zogeheten PAS-melders, boeren die buiten hun schuld zonder natuurvergunning zitten. Utrecht was bovendien verbolgen over het nieuws dat Schiphol in die provincie stikstofruimte van boeren wilde kopen om zelf een natuurvergunning te verkrijgen.

EenVandaag meldde maandagochtend dat Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, voor het vliegveld in Flevoland ook boeren had benaderd met een uitkoopbod. Een woordvoerder van het concern bevestigt tegen de Volkskrant dat met ‘een klein aantal veehouders’ inmiddels overeenstemming is bereikt. Het zijn boeren in gebieden ‘rondom Lelystad Airport, zoals het Naardermeer en de Veluwe’ – ook buiten de provincie Flevoland dus. Voor luchthaven Schiphol heeft het moederbedrijf ‘een aantal’ veehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht uitgekocht.

Ministerie: stikstofruimte kopen niet wenselijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) vindt het niet wenselijk dat private partijen stikstofruimte opkopen om hun eigen activiteiten te legaliseren. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) presenteerde onlangs een serie maatregelen waarmee ze meer regie wil krijgen over de handel in stikstofrechten. Van der Wal wil bijvoorbeeld het Rijk voorrang verlenen op het gebruik van vrijkomende stikstofruimte. Dat moet opkoopacties zoals die van Schiphol te voorkomen. Die stikstofruimte zou dan eerst naar de legalisering van PAS-melders en natuurherstel moeten gaan.

Die regels zijn echter nog niet ingevoerd. LNV gaat eerst in gesprek met lagere overheden en andere betrokkenen over de plannen. Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat de voorrangsregel voor het Rijk in het eerste kwartaal van 2023 is geregeld. Tot die tijd heeft het ministerie geen manieren om op te treden en hebben partijen als Schiphol dus vrij spel. Schiphol geeft naar eigen zeggen de voorkeur aan de gecoördineerde aanpak die de minister voorstelt, maar blijft voorlopig werken ‘volgens het huidige beleid’.

De opkoopactie voor Lelystad Airport komt op het moment dat het Rijk twee- tot drieduizend piekbelasters in de landbouw en industrie benadert met een royaal aanbod om hen uit te kopen. Lelystad Airport zou bij opening vermoedelijk zelf een van de grootste stikstofuitstoters in Nederland worden. Schiphol staat in die lijst op plek twee, achter Tata Steel.

Eerder vergunning voor Lelystad geweigerd

Als Schiphol Group erin slaagt om voldoende boeren uit te kopen om een natuurvergunning te krijgen, zou dat een belangrijk obstakel voor opening van Lelystad Airport uit de weg ruimen. Minister Van der Wal weigerde in maart zo’n vergunning toe te kennen aan het vliegveld, omdat er fouten zaten in de stikstofberekeningen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor had gemaakt.

Volgens het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage leidden die fouten tot een onderschatting van de hoeveelheid stikstof die op de Veluwe en andere natuurgebieden zou neerslaan. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er sprake was van opzet en is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Als gevolg van het uitblijven van de milieuvergunning moest Lelystad Airport zelf aan de bak om zijn stikstofuitstoot te compenseren, bijvoorbeeld door boeren in de buurt uit te kopen. Gezien de plannen van Van der Wal is haast daarbij geboden.

Naast de natuurvergunning staat de kwestie van een laagvliegroute tussen Lemelerveld en Kampen de opening van Lelystad Airport nog in de weg. Coalitiepartijen CDA en D66 gaan alleen akkoord met opening als laagvliegen boven Overijssel en Gelderland niet nodig is. De coalitie heeft een definitief besluit over Lelystad Airport uitgesteld tot 2024.