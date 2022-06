Schiphol geeft vanavond duidelijkheid over schrappen zomervluchten

Wachtrij voor een pendelbus op Schiphol. Beeld Joris van Gennip

Directeur Dick Benschop zelf zal de plannen om 19:00 uur ontvouwen. Schiphol lijkt er niet aan te kunnen ontkomen om het aantal passagiers terug te dringen. Het schrappen van vluchten is daarvoor de meest vergaande maatregel. Schiphol kampt al bijna twee maanden met een groot personeelstekort, vooral onder beveiligers. Hoewel het bedrijf zich bereid toonde onder meer een zomertoeslag van 5,25 euro per uur te betalen, zijn de tekorten nog altijd niet weg.

De uitwerking van de plannen van de luchthaven laat ook na donderdagavond op zich wachten. De zogenoemde slotcoördinator moet zich over de starts en landingen buigen. Daarnaast is het aan maatschappijen en reisorganisaties zelf om de puzzel te leggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het omboeken van passagiers, het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens of het instellen van een boekingsstop.

De luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties zijn mordicus tegen het schrappen van vluchten. ANVR, brancheorganisatie van de reisbureaus, nam eerder op de dag een voorschot op het besluit van Schiphol en dreigt met een gang naar de rechter. Het wil de schade, die in de ‘tientallen miljoenen euro’s’ loopt, verhalen op de luchthaven. Directeur Frank Oostdam: ‘Schiphol beroept zich nu op overmacht vanwege een gebrek aan personeel. Wij eisen namens de reisorganisatie dat Schiphol dan ook opdraait voor de verliezen.’

Coronacrisis

Oostdam: ‘Bij ons boek je pakketreizen, inclusief een hotel, transfers, een excursie. De klant krijgt zijn geld wel terug, maar de touroperators moeten dat bedrag nog maar zien te verhalen op hun partners in de keten. En die hebben vanwege de coronacrisis ook twee jaar ellende achter de rug. Die zijn niet zo flexibel als in het verleden.’

Het is de volgende dreun voor de reisbranche na de enorme kaalslag in de coronajaren, zegt Oostdam. Eind vorig jaar berekende de World Tourism Organization (UNWTO) dat wereldwijd de inkomsten tijdens de coronacrisis zijn gehalveerd: van 1,7 biljoen dollar in 2019 tot 700 à 800 miljard in 2021. ‘Vorig jaar zijn we geëindigd op 50 procent van de omzet in 2019 voor de coronacrisis’, aldus Oostdam. ‘In het eerste coronajaar was dat slechts 10 procent.’

De sector bleef dankzij de steunmaatregelen van de regering overeind. Oostdam: ‘En nu staan alle seinen op groen en worden we gehinderd door personeelstekorten op Schiphol, voor ons onacceptabel. Daarom bereiden we nu een kort geding voor. We wachten de maatregelen van Schiphol af om onze claim verder te onderbouwen.’