Schiphol gaat nachtvluchten verbieden en kiest daarmee voor omwonenden. Maar is het ook haalbaar?

Schiphol schrapt nachtvluchten en er komt een verbod op privéjets. Beeld ANP / Your Captain Luchtfotografie

Wie nog twijfelt, weet nu zeker: er is op Schiphol een nieuwe sheriff in town. Dinsdag kondigde Ruud Sondag nieuwe maatregelen aan om het vliegverkeer in te perken. De interim-luchthavendirecteur wil dat er tussen 00:00 en 5:00 niet meer wordt gevlogen. Ook kondigt Sondag een verbod aan op privéjets en zet hij een streep door de aanleg van een nieuwe landingsbaan.

Daarmee kiest Schiphol voor het eerst ondubbelzinnig de kant van bewoners. ‘Hinder van nachtvluchten is een serieuze zorg in de omgeving’, zei Sondag in een toelichting tegen Het Parool. ‘Er is nooit voldoende aan gedaan. We kunnen omwonenden niet jarenlang vragen alleen maar offers te brengen ten behoeve van andere belangen.’

Ruud Sondag, topman bij Schiphol. Beeld Jiri Büller

WAT WIL SCHIPHOL? MINDER NACHTVLUCHTEN. Op dit moment mag Schiphol jaarlijks 32 duizend ‘nachtvluchten’ uitvoeren, dat zijn vluchten tussen 23:00 en 7:00. Schiphol wil dat er tussen 00:00 en 5:00 helemaal niet meer wordt gevlogen. Tussen 5:00 en 6:00 mogen er alleen vliegtuigen landen, niet opstijgen. Dat moet zo’n 10 duizend nachtvluchten schelen. VERBOD OP PRIVÉVLIEGTUIGEN. Op Schiphol wordt er ook gevlogen door privéjets en zakenvliegtuigen. Afgelopen jaar gebeurde dat zo'n 12 duizend keer. Het meest werd gevlogen naar Londen en Parijs, concludeerde onderzoeksbureau CE Delft. Omdat de kleine vliegtuigen onevenredig veel geluidsoverlast veroorzaken, wil Schiphol ze per 2025 verbieden. Volgens de luchthaven zijn er immers ‘voldoende lijndiensten beschikbaar’. Een uitzondering wordt gemaakt voor vluchten van politie-ambulance- en militaire vluchten. Ook het regeringsvliegtuig, dat gebruikt wordt door het kabinet en de Koninklijke familie, mag op Schiphol blijven landen LAWAAIIGE TOESTELLEN MEER BEPRIJZEN: Oudere vliegtuigen maken grofweg 20 procent meer herrie dan nieuwe toestellen. Schiphol wil vliegmaatschappijen meer geld vragen als ze zo'n een lawaaiig toestel gebruiken. GEEN ZEVENDE BAAN: Er zijn al jaren plannen voor de aanleg van een extra start- en landingsbaan, de zogenoemde Tweede Kaagbaan. Voor deze start- en landingsbaan is al grond gereserveerd. Dat plan gaat nu van tafel.

De milieubeweging is in haar nopjes, maar voor de luchtvaartsector is de houding van Schiphol nog even wennen. Dat de luchthaven instemde met de krimp naar 460 duizend vluchten, werd nog wel begrepen. Den Haag had immers al besloten dat Schiphol een maatje kleiner moest, dan kun je als luchthavendirectie maar beter meewerken.

Wrevel bij vliegmaatschappijen

Maar deze nieuwe maatregelen komen uit de koker van Schiphol zélf. En dat leidt tot wrevel bij vliegmaatschappijen. De belangrijkste airlines die ’s nachts vliegen zijn Transavia (bezit zo’n 40 procent van de nachtslots), KLM, (35 procent) en TUI (7 procent). Transavia rekent daardoor jaarlijks ‘minimaal anderhalf miljoen’ minder tickets te kunnen verkopen en voorspelt een stijging van de vliegticketprijzen. Topman Marcel de Nooijer: ‘Vliegen wordt straks voor mensen met een dikke portemonnee.’

Doortastendheid kan Schiphol niet worden ontzegd, maar de vraag is hoelang dat standhoudt. De luchthaven meent dat het op eigen houtje mag snoeien in het aantal nachtvluchten. Dat kan volgens een woordvoerder door middel van een ‘aangepaste capaciteitsdeclaratie’. Maar volgens de slotcoördinator, het zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de verdeling van de start- en landingsrechten, mag dat niet.

Om het aantal nachtvluchten te beperken moet Schiphol een balanced approach-procedure doorlopen. Daarin moet aannemelijk worden gemaakt dat er geen enkele andere optie is om de geluidshinder terug te dringen.

Harbers gaat plannen bestuderen

Slotcoördinator Hugo Thomassen: ‘Dat proces kost in totaal zo’n twee jaar. Als je de beperking per november 2025 in wilt laten gaan, dan is dat qua tijdsschema niet onmogelijk, maar moet je niet lang meer wachten.’ Het is overigens onduidelijk of het kabinet Schiphol daarin zal steunen, luchtvaartminister Mark Harbers zegt de nieuwe plannen nog te zullen bestuderen.

Vaststaat dat, wanneer Schiphol daadwerkelijk doorzet, het opnieuw tot juridische tegenwind zal leiden. Dat bleek ook na het kabinetsbesluit om Schiphol te doen krimpen tot maximaal 460 duizend vluchten. De uitspraak in het kort geding van KLM en reeks andere luchtvaartmaatschappijen daartegen wordt woensdag verwacht. De hele luchtvaartbranche zal er, naast de omwonenden, reikhalzend naar uitkijken, nu Schiphol al bezig blijkt te zijn met de volgende stap.