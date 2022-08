Schiphol gaat kosten van door chaos gestrande reizigers vergoeden

Rijen op luchthaven Schiphol. Beeld Joris van Gennip

Daarbij vergoedt de luchthaven alleen de kosten die niet op een andere manier vergoed werden, bijvoorbeeld door een luchtvaartmaatschappij of de reisverzekering. Bij die kosten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket, maar ook aan bijvoorbeeld reiskosten als mensen besloten met de auto of trein naar hun bestemming te gaan. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kosten voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden op de luchthaven verhaald worden.

De regeling is het resultaat van gesprekken met de Consumentenbond en het Omroep Max-programma Max Vakantieman.