Schiphol gaat kosten chaos vergoeden, betreft uitgaven voor geannuleerde accommodatie of alternatieve reis

De lange rijen op Schiphol werden onder andere veroorzaakt door een personeelstekort op de luchthaven en bij de bagageafhandelaren. Beeld Joris van Gennip

Als gevolg van personeelstekorten bij beveiligers en bagagepersoneel ontstonden de afgelopen weken lange rijen op de Nederlandse luchthavens. Zelfs reizigers die uren van tevoren aanwezig waren misten hierdoor soms hun vlucht. De regeling volgt op gesprekken met de Consumentenbond en het Omroep Max-programma Max Vakantieman, die dreigden met een massaclaim.

Wie op Schiphol tussen 23 april en 11 augustus iets overkwam, komt in aanmerking voor een vergoeding. Voor Eindhoven geldt dit voor reizigers tussen 23 mei en 11 augustus.

Reizigers kunnen onder meer compensatie krijgen voor omgeboekte of vervangende vluchten, extra reiskosten die zijn gemaakt om opnieuw naar de luchthaven te reizen en verblijfskosten op of bij Schiphol in afwachting van de volgende vlucht. Ook voor verloren geld op de plaats van bestemming, denk aan niet te annuleren accommodaties, vervoer of activiteiten, kunnen ze een claim indienen. ‘In deze bijzondere omstandigheden mogen we deze mensen niet tussen wal en schip laten vallen’, aldus Schiphol-baas Dick Benschop.

Geannuleerde vluchten

Kosten van reizigers wier vlucht is geannuleerd, gaan de luchthavens niet vergoeden. Hun ticket moet volgens Europese regels worden vergoed door de luchtvaartmaatschappij. Volgens de Consumentenbond wil Schiphol niet opdraaien voor eventuele verdere kosten, zoals van de accommodatie, omdat de reden van annulering vaak onduidelijk is. Dit kan immers een andere reden hebben dan de drukte op het vliegveld.

De luchthavens zullen de regeling zelf afhandelen, de Consumentenbond en Omroep Max willen de gang van zaken na afloop controleren. ‘Maar als er mensen onterecht worden afgewezen, dan zullen die signalen ons al wel eerder bereiken en kunnen we in gesprek’, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond tegen persbureau ANP. Als er na 11 augustus nog problemen ontstaan, gaat de Consumentenbond opnieuw met Schiphol in overleg.

Intussen probeert Schiphol het personeelstekort onder beveiligers aan te pakken, onder meer met een tijdelijke loonsverhoging. Per augustus zijn er tweehonderd beveiligers ingestroomd, vanaf oktober komen er tachtig bij. Het is niet genoeg: de luchthaven heeft er nog zeker tweehonderd meer nodig. Schiphol houdt om die reden na de zomer het reizigersplafond in stand. In september mogen er hierdoor dagelijks maximaal 67.500 reizigers vertrekken en in oktober 69.500.