Schiphol: ga ondanks kabinetsval door met krimp van onze luchthaven

Door de val van het kabinet is onduidelijk of en welke maatregelen die het in petto had er ook echt zullen komen. Een daarvan is de krimp van Schiphol, waar omwonenden en luchthavendirectie weliswaar voor zijn, maar vliegmaatschappijen mordicus op tegen.

Sondag pleitte vrijdagochtend hartstochtelijk voor het onverminderd doorzetten van de krimp. ‘Het kan en moet stiller. De zorgen van omwonenden zijn niet demissionair.’ De luchthaven ‘kan zich de demissionaire status van het kabinet niet veroorloven. De lopende processen moeten worden doorgezet. Verklaar de krimp niet controversieel.’

De klok tikt voor Schiphol, want op 12 september moet het een zogenoemde capaciteitsdeclaratie doen voor het zomerseizoen, ingaande per 1 april 2024. De luchthaven wil vanaf dat moment terug naar 460 duizend vluchten per jaar, maar kan dat alleen als de krimp niet controversieel wordt verklaard. Zo niet, dan zijn ‘we gedwongen om de capaciteit op 483 duizend vluchten (huidige aantal vliegbewegingen, red.) vast te stellen. Dan verliezen we weer een jaar.’

Tussenpaus

De oproep is kenmerkend voor interim-baas Sondag, die er ondanks zijn status als tussenpaus niet voor schuwt om de koers van de luchthaven te verleggen. Zo vindt hij dat de krimpplannen van het kabinet niet ver genoeg gaan en ijvert hij voor een verbod op nachtvluchten en privéjets.

Ook wil hij de luchthaven grondig laten vertimmeren, iets dat naar verluidt een miljard euro gaat kosten. Het is daarbij juist zijn interim-status die hem slagvaardiger maakt, zei hij eerder tegen de Volkskrant. ‘Wat mij is opgevallen (...) is dat je doortastender kunt zijn als je geen vaste termijn hebt.’

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat luchthavenuitbater Schiphol de wind weer in de zeilen heeft. Na een rampzalig 2022, waarin een tekort aan beveiligers leidde tot lange wachtrijen, kon de machine in de eerste zes maanden van dit jaar weer op volle toeren draaien. Er vlogen in totaal 33,2 miljoen passagiers via de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam The Hague. Dat is 22 procent meer passagiers dan diezelfde periode in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Zoektocht

Toch is Schiphol nog niet helemaal terug op het oude niveau: voor corona verwerkte Schiphol liefst 38,7 miljoen passagiers. Dat ligt niet aan de luchthaven, benadrukt Sondag. ‘Onze operatie was klaar om meer passagiers te ontvangen. Bij onze partners zijn de operationele problemen kennelijk nog steeds aanwezig.’

De luchthaven kondigde vorige maand aan dat Sondag in elk geval aanblijft tot 1 maart 2024 als interim-baas. Aanvankelijk zou hij deze maand alweer vertrekken, maar de raad van commissarissen heeft meer tijd nodig om een opvolger te vinden. Volgens een verklaring zijn er in die zoektocht al wel ‘vorderingen’ gemaakt.

Er wordt waarschijnlijk gezocht naar een vrouwelijke kandidaat. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen concludeerde het ministerie van Financiën onlangs dat de luchthavendirectie nu uit te weinig vrouwen bestaat. Als aandeelhouder eist het ministerie dat eenderde van de bestuurders vrouw is. ‘Voor de raden van bestuur die nog niet aan het minimumvereiste voldoen, geldt dat de eerstvolgende benoeming een vrouw dient te zijn.