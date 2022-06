Schiphol-directeur Dick Benschop groeide al struikelend naar de top, om nu te moeten krimpen

Het wordt niet voor niets ‘de moeilijkste baan van Nederland’ genoemd, maar Schiphol-directeur Dick Benschop ligt al tijden onder vuur, van alle kanten. Hoe heeft Benschop – die alom geroemd wordt om zijn strategisch inzicht en netwerk in Den Haag – de controle kunnen verliezen?

Veel contact was er het afgelopen anderhalf jaar niet, tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol. Wie kijkt naar de openbare agenda’s van de bewindslieden, ziet in die periode nauwelijks afspraken staan. Daar komt in mei plotseling verandering in. VVD-minister Mark Harbers en Schiphol-topman Dick Benschop voeren herhaaldelijke gesprekken – op 3, 18, 25 en 27 mei, en op 1 en 13 juni. Die laatste keer schuift ook D66-minister Sigrid Kaag van Financiën als aandeelhouder aan.

Of dat het moment is dat Benschop te horen krijgt dat Schiphol zeker 10 procent moet krimpen, naar 440 duizend vluchten, willen het ministerie en Schiphol niet zeggen. Maar drie dagen later wordt het nieuws wereldkundig.

Het is een historisch besluit. Stikstof, fijnstof, geluidsoverlast – hoeveel klachten het de afgelopen decennia ook regende, niets leek de groei van Schiphol in de weg te staan. De luchthaven was immers een nationale trots die gekoesterd moest worden. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk maakte van ons kleine land een knooppunt waar reizigers uit heel de wereld overstappen. De luchthaven geeft Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat, om niet te spreken over een hoop werkgelegenheid. En dus kon Schiphol groeien: van 185 duizend vliegbewegingen in 1980 naar het maximum toegestane 500 duizend bewegingen, een grens die de luchtvaartsector al jaren probeert op te rekken.

Daar komt nu een einde aan. Dick Benschop is niet in de positie er veel tegenin te brengen. Zijn luchthaven, die jarenlang tot de top van de wereld behoorde, wordt sinds april geplaagd door chaotische taferelen, veroorzaakt door een nijpend personeelstekort – beveiligers vooral. Lange rijen wachtende passagiers slingeren door de terminal. En terwijl de rijen niet slinken, meldt De Telegraaf dat Benschop in het buitenland is. Voor vakantie in Portugal, bij het World Economic Forum in Davos en bij een galadiner in Washington.

Er klinkt luide kritiek. Vakbondsleider Reinier Castelein van De Unie zegt in het AD: ‘Schiphol, de luchtvaart, dat gaat over emoties. En die emoties zie ik niet bij Benschop. De bereidheid om te vechten voor Schiphol, om desnoods zelf mensen te gaan werven. Maar Benschop is absoluut onzichtbaar.’

De Schiphol-baas verdedigt zich door te zeggen dat hij corona had en bij elk noodzakelijk overleg betrokken was. Hij heeft een ‘rotgevoel’ en maakt excuses, maar daarmee is de kous niet af. De crisis is zo ernstig dat er deze zomer dagelijks 13.500 minder passagiers kunnen vertrekken. Tot afgrijzen van de luchtvaartmaatschappijen, die hopen eindelijk weer eens geld te kunnen verdienen na de coronacrisis.

‘Hij heeft te laat gereageerd’, zegt Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van de luchtvaartmaatschappijen. ‘Het tekort op de arbeidsmarkt was eind 2021 al zichtbaar. Schiphol was wel erg verrast door de personeelstekorten, en elke verrassing is een brevet van onvermogen.’

De maatschappijen hekelen bovendien de gebrekkige communicatie van Schiphol. Fruitema: ‘Eind mei kondigde Schiphol op tv aan dat het misschien vluchten zou annuleren. KLM en alle andere maatschappijen zaten met hun oren te klapperen. Sinds de crisis in april vergaderen alle hoofdrolspelers wekelijks met elkaar: KLM, Easyjet, Corendon, TUI. Benschop had daar gewoon moeten zeggen: ‘Jongens, ik zie het niet gebeuren met extra personeel.’ Nu moest ik het uit de media horen, dat is een rotstreek. Dat soort dingen moet je niet te vaak doen, dat komt het vertrouwen niet ten goede.’

Hoe heeft Benschop – die alom geroemd wordt om zijn strategisch inzicht en netwerk in Den Haag – de controle kunnen verliezen?

De macht lonkt al vroeg

Dick Anne Benschop (64) beweegt zich al op jonge leeftijd richting de macht. Als student geschiedenis aan de VU wordt hij actief voor de PvdA in Amsterdam-Zuid en voor het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) van Mient-Jan Faber. De jonge historicus wordt in 1986 persoonlijk medewerker van Joop den Uyl. Na diens dood groeit Benschop uit tot vertrouweling en strategisch adviseur van diens opvolger, Wim Kok. Hij zit in Koks campagneteam, op weg naar het eerste paarse kabinet (1994).

Benschop wil de Kamer in, maar belandt laag op de kandidatenlijst, op plek 52. Hij wordt door sommigen binnen de PvdA gezien als te weinig vernieuwend. Nadat Benschop dat te horen krijgt, is hij zeer aangeslagen.

Het steekt dusdanig dat hij besluit zijn heil elders te zoeken. Benschop vertrekt naar Schiphol, waar hij als lobbyist wordt ingehuurd door PvdA’er Jan van Ingen Schenau. De twee deden samen de campagne van Kok. Reclameman Van Ingen Schenau wordt daarna hoofd communicatie op de luchthaven, die hij samen met Benschop zal professionaliseren. Er was werk aan de winkel, herinnert hij zich nu. ‘Men had geen flauw idee wat het sentiment in de omgeving was.’

Benschop wordt naar Den Haag gestuurd, waar hij moet lobbyen voor een vijfde start- en landingsbaan. Van Ingen Schenau: ‘Dick toonde strategisch inzicht en wist precies op welke plekken hij moest zijn. Dat ging hij regelen.’ Oud-Kamerlid Jan te Veldhuis (VVD) herinnert zich nog hoe Benschop dat deed. ‘Hij doopte die baan de ‘milieubaan’. Want met een vijfde baan erbij zouden mensen in Aalsmeer minder last hebben van geluidshinder. Dat sloeg aan bij de PvdA, die zich zorgen maakte over overlast.’ Binnen twee jaar stemt het kabinet in met de uitbreiding van Schiphol.

In 1998 wordt Benschop door Kok teruggehaald naar Den Haag. Hij wordt staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en in die hoedanigheid de vooruitgeschoven post in Europa. Met succes: mede door zijn lobbywerk – en dat van VVD-minister Gerrit Zalm van Financiën – gaat de Nederlandse bijdrage aan Brussel met 1,3 miljard euro omlaag.

Benschop staat bekend als een rechtse – of ‘realistische’ – PvdA’er. Hij is aanhanger van de Derde Weg van Tony Blair. Als een aantal PvdA’ers eind jaren negentig oproept terug te keren naar de missie – opkomen voor de arbeiders, afzetten tegen het grootkapitaal – zegt Benschop: ‘Ik moet er niet aan denken dat we met dit soort recepten de nieuwe eeuw in gaan. Je hoeft het bedrijfsleven niet heilig te verklaren, maar een politiek gericht tegen het bedrijfsleven is niet in het belang van Nederland.’

In 2002 krijgt hij de leidende rol in de PvdA-verkiezingscampagne. Doel: Ad Melkert premier maken. Het was een buitengewoon slechte campagne. Wanneer Pim Fortuyn vervolgens als glorieuze winnaar uit de bus komt in het rode bastion Rotterdam, toont Melkert zich in een tv-debat onder leiding van Paul Witteman een verbijsterend slechte verliezer.

Van Ingen Schenau wordt een dag later door Melkert opgebeld. ‘Ik schrok me rot. Ze hadden totaal niet in de gaten gehad dat Fortuyn zo populair was.’ Had campagneleider Benschop dat sentiment niet aan moeten voelen? Van Ingen Schenau is mild. ‘Dick was ondertussen ook nog staatssecretaris, ik denk dat die combinatie ongelukkig was.’

De sociaal-democraten duikelen na de moord op Fortuyn in de Tweede Kamer van 45 naar 22 zetels. Benschop voelt zich als ‘gereformeerde jongen’ verantwoordelijk en pakt zijn biezen. Hij solliciteert in 2003 bij Shell, waar ook Kok inmiddels commissaris is. Vanaf dat moment gaat hij aan de slag bij de oliemultinational, onder meer als fabrieksdirecteur in Maleisië.

De ‘echte polderjongen’ met het grote Haagse netwerk

Met behulp van zijn waardevolle politieke netwerk klimt hij in 2011 op tot president-directeur van Shell Nederland. Die contacten betalen zich uit. Na de aardbeving in het Groningse Huizinge in 2012, nog steeds de zwaarste tot nu toe, adviseerde de toezichthouder om minder gas op te pompen. Samen met ExxonMobil weet Benschop middels een lobby te voorkomen dat de gaswinning wordt afgebouwd, meldde NRC vorige maand. Daardoor konden zij een jaar later een recordhoeveelheid gas oppompen.

Als de pijlen van de Groningers zich behalve op de NAM ook op Shell richten, is Benschop inmiddels opgevolgd door Marjan van Loon. Zij, en niet Benschop, wordt het gezicht van het gasdebacle in Groningen. Benschop wordt als ‘vicepresident joint ventures excellence’ verantwoordelijk voor buitenlandse deelnemingen van Shell. In die rol verdwijnt hij uit de publiciteit.

Schiphol Beeld JeRoen Murré

Tot 2018, wanneer Schiphol een nieuwe directeur zoekt. De luchthaven heeft ambities om verder te groeien dan de limiet van 500 duizend vliegbewegingen. Maar daar moeten omwonenden en politiek wel warm voor worden gemaakt. Voorganger Jos Nijhuis stond te boek als een bestuurder met een slechte verstandhouding met uitgerekend omwonenden én overheid.

Het roer moet om, vindt de raad van commissarissen, Nijhuis’ opvolger moet nadrukkelijk een ‘maatschappelijke antenne’ hebben. Die antenne moet die nieuwe baas ook aanwenden bij hoofdpijndossier Lelystad Airport. De regionale luchthaven moet tienduizenden vakantievluchten overnemen van Schiphol, maar de opening wordt al jaren uitgesteld wegens protesten van omwonenden. Het wantrouwen zit diep. ‘Geschiphold worden’ is inmiddels een gevleugelde uitdrukking, wat staat voor bedonderd en gepiepeld worden.

De, in de woorden van Jan van Ingen Schenau, ‘moeilijkste baan van Nederland’ gaat naar de historicus Dick Benschop, een man zonder noemenswaardige ervaring in de transportsector, zoals hij als topman bij Shell ook geen noemenswaardige ervaring had in de olie-industrie. Maar Benschop is volgens de reclameman wel een ‘echte polderjongen’. Hij wordt bij zijn benoeming getypeerd als ‘verbinder’ en ‘strategisch denker’. In deze krant noemen bekenden hem in 2018 niet alleen ‘razend slim’, maar vooral iemand die ‘goed kan luisteren’.

En dat is een gave die Benschop in de maanden daarop overal inzet, zag de Amstelveense wethouder Herbert Raat (VVD), die in de afgelopen jaren vaak aan de onderhandelingstafel zat met Benschop. ‘Mensen op een belangrijke plek zijn vaak dominant en willen vooral zenden, vertellen wat hun evangelie is. Benschop luistert.’

In Aalsmeer merken ze hetzelfde, zegt oud-wethouder Robert-Jan van Duijn (CDA). ‘Hij ging in gesprek met de gemeenteraad, of schoof bij inwoners aan de keukentafel. Dat gebeurde daarvoor niet. Er kwam überhaupt amper iemand langs. En als er toch iemand kwam dan was het een medewerker, geen directielid.’ Vergeleken daarmee, zegt van Duijn, was Benschop ‘een verademing’.

Benschop laat dankzij het luisterend oor zijn gesprekspartners steevast achter met een fijn gevoel. Maar of hij daar vervolgens ook vaak wat mee deed? De Aalsmeerse wethouder Van Duijn schudt zijn hoofd. ‘Benschop is ons weliswaar hier en daar tegemoetgekomen: hij maakte het vliegverkeer voorspelbaarder dankzij een soort buienradar-app, en Schiphol kondigt aan wanneer er meer vliegtuigen over Aalsmeer vliegen wegens onderhoud aan de luchthaven – maar krimp of échte hinderbeperking is er natuurlijk nooit gekomen.’

Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie van Greenpeace, was niet verbaasd door de benoeming. ‘Vanaf 2017 werd er anders tegen vliegen aangekeken. Eerst was het allemaal leuk en mooi, daarna werd het steeds meer iets vies en schadelijks, met overlast voor omwonenden en het milieu. Schiphol zocht iemand die daarmee kon dealen, denk ik. En dat heeft Benschop gedaan. Altijd pappen en nathouden, beetje meepraten, zelf niet te zichtbaar zijn en altijd de grenzen opzoeken.’

Bovendien maken bedrijven volgens Oulahsen gebruik van Benschops linkse profiel. ‘Hij is een PvdA’er, en dat praat voor ons toch anders dan met iemand van de VVD of CDA. Bedrijven als Shell en Schiphol weten dat. Naar buiten toe is hij het vriendelijke gezicht, de sociaal-democraat. Maar Benschop dient de belangen van de aandeelhouders, van het geld, van de fossiele industrie. We spraken hem een keer in 2019, en toen zei hij dat Schiphol wel duurzaam wilde worden, maar om dat te kunnen doen moesten ze eerst nog even doorgroeien. Hij steunt de gevestigde orde, dat is zijn trackrecord.’

VVD-coryfee Johan Remkes, auteur van het geruchtmakende stikstofrapport Niet alles kan overal, neemt het op voor de Schiphol-baas: ‘Hij was weliswaar voor groei, maar geen absolute-groei-adept. Dat paste toen ook nog helemaal in de tijd.’

En zelfs al zou Benschop willen krimpen, zou de Schiphol-baas daar in de sector de handen voor op elkaar krijgen? Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol, weet zeker van niet. ‘De luchthaven kent zoveel verschillende stakeholders: luchtvaartmaatschappijen met groeiambities, omwonenden met overlast. Wat je ook doet, je wordt gebeten door de hond of de kat.’ Voor krimp pleiten was volgens haar daarom niet realistisch. ‘Het bedrijfsmodel van airlines is afhankelijk van groei. Daar kleven grote belangen aan.’

Matt Poelmans, inwoner van Oegstgeest en sinds 2008 een van de vertegenwoordigers van omwonenden, erkent dat Benschop in een lastig parket zat. ‘Als wij pleitten voor minder vluchten, zei Benschop: daar ga ik niet over, dat is een politieke keuze.’ Toch had Poelmans juist van polderaar Benschop meer verwacht. ‘Die krimp was onvermijdelijk, en dat had Benschop kunnen weten. Hij had zijn lobbyvaardigheden kunnen inzetten om de politiek daarvan te overtuigen.’

Tegen dit klimaat is niemand opgewassen

En juist terwijl Benschop zijn handen vol heeft aan het personeelstekort, pakken zich nog meer donkere wolken samen boven de luchthaven, nu het kabinet een krimp afkondigt. Ook Lelystad Airport gaat de komende jaren niet open. Had de superlobbyist dit kunnen voorkomen? VVD-coryfee Remkes denkt van niet: ‘De situatie zoals die zich nu aandient, had niemand kunnen voorzien. Daar kan Dick Benschop heel weinig aan doen. In het huidige politieke klimaat is daar niet tegenop te lobbyen.’

Barin-baas Fruitema noemt ‘de stemming in Den Haag tegen de luchtvaart nog zorgelijker dan de drukte op Schiphol’. Er zijn volgens hem maar twee partijen die tegengas kunnen geven: KLM en Schiphol. ‘En van KLM kun je niet veel verwachten: die staat sinds de staatssteun onder curatele van Den Haag.’

De ogen van de luchtvaartlobby zijn daarom op Benschop gericht. Fruitema: ‘Hij is er neergezet omdat hij zo’n fantastisch netwerk zou hebben. Daar heb ik nog te weinig van teruggezien. Ik verwacht nu een mondigere en actievere rol. Misschien voelt hij zich niet prettig om op de zeepkist te staan, maar je moet in deze discussie harder schreeuwen en een duidelijker verhaal hebben. Ook omdat de voorstanders van krimp een grote mond hebben. Het is de roaring minority tegen ons, de silent majority.’

Is Benschop wel de juiste man om die lobby tegen krimp te gaan leiden? Diverse oudgedienden uit de luchtvaartsector menen tegenover deze krant dat hij zijn langste tijd heeft gehad. Fruitema van de luchtvaartmaatschappijen vindt dat te makkelijk. ‘Het is een buitengewoon ondankbare en ingewikkelde baan. En we moeten ook over de landsgrenzen heen kijken. Sydney, Manchester, Brussel, Düsseldorf lopen ook allemaal vast. Ik denk niet dat die oudgedienden ook maar gewenst hadden om met deze materie te maken te krijgen: covid, groei of krimp, stikstof, CO 2 , geluidshinder, personeelstekort. Die zijn ongeschikt voor deze tijd.’

Schiphol moet van het kabinet krimpen, zegt oud-PvdA- en Schiphol-kompaan Jan van Ingen Schenau, omdat de samenleving terecht minder overlast wil. ‘Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die krimp Dick niet slecht uitkomt. Als hij diep in zijn hart kijkt, denkt hij: dat is een klus die we gewoon moeten klaren. Hij moet deze zomer keurig de boel bij elkaar weten te houden en dan versneld die krimp vormgeven. Als je niet in staat bent om met harmonie in je omgeving te leven, zul je niet overleven. Dat is wat Dick als geen ander weet.’