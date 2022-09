Schiphol-baas Benschop stapt ontgoocheld op, maar of dat de aanhoudende chaos verhelpt?

President-directeur Dick Benschop van Schiphol arriveert in juni voor een persconferentie op de luchthaven. Benschop heeft donderdag zijn vertrek aangekondigd nu de problemen waarover de persconferentie ging onder zijn leiding niet zijn opgelost. Beeld Arie Kievit

Hoe lang is het deze zomer géén chaos geweest op Schiphol? Dus zonder de ellenlange rijen tot buiten in de hitte, de bergen niet opgehaalde koffers door gemiste vluchten, wachttijden van vele uren en klachten over derdewereldtoestanden door gefrustreerde passagiers die dachten eindelijk weer eens onbekommerd te kunnen vliegen na de coronacrisis?

‘Het is zeker even beter gegaan, in augustus’, zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. ‘Toen deed de mooie zomerbonus van 5,25 euro per uur zijn werk. Maar sinds vorige week geldt de veel lagere Schipholbonus van 1,40 euro per uur. En als beveiligers speciaal naar Schiphol komen voor die bonus, zoals is gebeurd, dan vertrekken ze ook weer als die bonus verdwijnt. Daarom werd afgelopen maandag de slechtste dag sinds eind april, met opnieuw een grote chaos en gemiste vluchten.’

En zo is het tekort aan beveiligers de bananenschil gebleken die Dick Benschop (64) fataal werd. De Schiphol-baas kondigde donderdagmiddag aan te vertrekken, nadat hij eerder deze zomer nog geweigerd had op te stappen. ‘Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen’, aldus de vertrekkend topman in een verklaring. ‘De situatie op Schiphol en wat dat betekent voor onze reizigers en medewerkers gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet.’

Te weinig gedaan

De verraste Van Doesburg noemt het vertrek ‘behoorlijk spijtig’, maar zegt ook dat Benschop te laat heeft ingegrepen. ‘Schiphol zat vast in de race naar beneden, met allerlei uitbesteed werk om steeds goedkoper te worden. Wij waarschuwden al heel lang dat dit problemen ging opleveren. Maar er is te weinig aan gedaan door Benschop, en te laat.’

Eerder verweet Barin, de branchevereniging van de luchtvaartmaatschappijen, de Schipholbaas al hetzelfde. ‘Hij heeft te laat gereageerd’, zei voorzitter Marnix Fruitema onlangs in de Volkskrant. ‘Het tekort op de arbeidsmarkt was eind 2021 al zichtbaar. Schiphol was wel erg verrast door de personeelstekorten, en elke verrassing is een brevet van onvermogen.’ Fruitema nu: ‘En afgelopen maandag waren ze weer verrast. Dan is het begrijpelijk dat Benschop opstapt.’

Daarmee leidt uitgerekend het verlagen van de arbeidskosten, ook die voor de overbelaste bagageafhandelaars, tot de val van de voormalige rechterhand van wijlen de PvdA-iconen Joop den Uyl en Wim Kok. Naast veel ‘begrip’ over de ‘grote druk’ is een enkeling daar blij mee – ‘Eindelijk’, zei directeur Hendrik Noorderhaven van claimorganisatie EUclaim donderdag. Verder overheersen de zorgen. ‘Of het terecht is dat Benschop vertrekt, laat ik even in het midden. Maar de stip op de horizon qua oplossingen is er niet gekomen’, zegt Fruitema van Barin, die stelt dat Schiphol, de raad van commissarissen en ook ‘Den Haag’ allemaal gefaald hebben.

Vluchten schrappen in oktober

Ook de deze zomer aangetreden KLM-baas Marjan Rintel heeft begrip voor het besluit. ‘In het belang van onze klanten verwacht ik dat er snel en adequaat orde op zaken wordt gesteld’, stelt ze in een korte verklaring. KLM moest als grootste gebruiker veel vluchten schrappen om de drukte op Schiphol beheersbaar te houden. Donderdag werd duidelijk dat luchtvaartmaatschappijen ook in oktober zullen moeten snijden in het aantal vertrekkende passagiers, volgens Barin met 18 procent. Oorzaak zijn weer de beveiligers, van wie er de komende periode nog minder zijn dan eerder gedacht.

En zo moet Schiphol midden in de aanhoudende chaos ‘onthoofd’ verder. FNV’er Van Doesburg maakt zich zorgen. ‘Ik weet niet of aftreden de oplossing van de problemen dichterbij brengt. We hadden goede afspraken met Benschop, nu moet Schiphol op zoek naar iemand anders. Ik ben bang dat dit de oplossing verder vertraagt.’

Jan van Ingen Schenau, een oud-PvdA- en Schiphol-kompaan van Benschop, sprak eerder van de ‘moeilijkste baan van Nederland’, dus simpel zal het zal niet zijn snel een adequate vervanger te vinden. Van Doesburg: ‘En die moet dan ook nog ingewerkt worden. Het moet in ieder geval iemand zijn met verstand van personeelsbeleid en de arbeidsmarkt, want dat is op dit moment het grootste probleem van Schiphol.’

Frisse wind op Schiphol

De nieuwe president-directeur van Schiphol krijgt naast de chaos te maken met het kabinetsbesluit dat het aantal vluchten terug moet naar maximaal 440 duizend, terwijl het besluit over de opening van Lelystad is uitgesteld. Fruitema van Barin ziet niets in die plannen en hoopt, voor een einde aan de problemen, op een snelle benoeming. ‘Iemand van buiten die orde op zaken stelt en een frisse wind laat waaien op Schiphol. Ik heb daar goede hoop op. Hoe? Ik hoor weleens wat.’

De in mei 2018 aangetreden oud-Shell Nederland-topman en voormalig PvdA-staatssecretaris Dick Benschop blijft aan tot er een opvolger is. Hij zal de toekomst van Schiphol als buitenstaander moeten volgen. Vriend Van Ingen Schenau adviseerde hem eerder ‘deze zomer keurig de boel bij elkaar te houden’ om vervolgens snel werk te maken van de krimp. Zover is het niet gekomen. ‘Ik hoop dat het snel beter gaat’, zei Benschop donderdag in zijn verklaring. ‘Ik hou van Schiphol. Leidinggeven aan dit bedrijf was voor mij een grote eer.’