Schipbreuk nabij het Griekse eiland Folegandros suggereert nieuwe smokkelroute

Op zee maakt de Griekse kustwacht zich geregeld schuldig aan illegale pushbacks, waarbij migrantenbootjes die op weg zijn naar eilanden als Lesbos terug worden geduwd naar Turkije. Beeld EPA

Op de boot zouden in totaal zo’n vijftig mensen, hoofdzakelijk Irakezen, hebben gezeten. Twaalf van hen konden door de kustwacht worden gered en na een etmaal zoeken, werden in totaal drie levenloze lichamen geborgen. Alle andere inzittenden zijn nog vermist. ‘Onze angst is dat het ze simpelweg niet gelukt is van de boot af te komen, waardoor ze er samen mee naar de bodem van de zee zijn gezonken’, aldus een woordvoerder van de Griekse kustwacht.

Veranderende migratieroute

Dat de boot zonk bij Folegandros, een eiland dat zich op honderden kilometers van Turkije bevindt en nooit onderdeel vormde van gebruikelijke smokkelroutes, kan erop duiden dat de migratieroutes langzaam aan het veranderen zijn.

De Griekse autoriteiten treden de afgelopen maanden opvallend hard op tegen migranten die hun land proberen te bereiken. Bij de landsgrens nabij Evros is een veertig kilometer lang hek verrezen en wordt een geluidskanon ingezet tegen migranten die te dichtbij komen. Op zee maakt de Griekse kustwacht zich geregeld schuldig aan illegale pushbacks, waarbij migrantenbootjes die op weg zijn naar eilanden als Lesbos terug worden geduwd naar Turkije zonder dat de inzittenden de mogelijkheid wordt geboden asiel aan te vragen.

Op de eilanden Samos, Leros en Kos zijn bovendien afgesloten en met camera’s en prikkeldraad behangen asielzoekerscentra gebouwd, en recent werden ook een aantal hulpverleners die migranten proberen te helpen door de Grieken voor de rechter gesleept wegens onder meer mensensmokkel.

Luxe zeiljachten

Een van de mogelijke gevolgen van die verharde opstelling is dat steeds meer Turkse mensensmokkelaars Griekenland liever overslaan op hun tocht richting de Europese Unie en in plaats daarvan direct naar Italië varen. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt inderdaad dat er dit jaar al 12 duizend migranten via Turkije Italië hebben bereikt, wat veel meer is dan in voorgaande jaren en inmiddels zelfs goed voor 16 procent van de totale Italiaanse migratiestroom.

Omdat de zeereis van Turkije naar Italië veel langer duurt, zijn smokkelaars wel gedwongen andere boten te gebruiken. Zo kwamen er dit jaar al meerdere luxe zeilboten aan in Italië waar soms wel honderd migranten tegelijk in bleken te zitten. Voor mensensmokkelaars hebben die zeilboten als extra voordeel dat ze lastig te onderscheppen zijn door de kustwacht, omdat het op de Middellandse zee wemelt van de plezierjachten die er identiek uitzien. Alleen al in het weekend van 28 augustus kwamen daardoor in totaal vijftien zeilboten aan op Italiaanse kusten.