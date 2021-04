Schip dat Suezkanaal blokkeerde mag niet weg, Egypte wil eerst bijna een miljard dollar

Vrachtschip de Ever Given wordt uit het Suez-kanaal gesleept. Beeld EPA

Toen het meer dan 400 meter lange containerschip tijdens een zandstorm aan wal raakte in het Suezkanaal, kwamen honderden transportschepen stil te liggen.Na zes dagen lukte het, met dank aan sleepboten en een hoop baggerwerk, om het schip los te krijgen.

De schade loopt in de miljarden: ongeveer 12 procent van het handelsverkeer in de wereld gaat door dit kanaal. Inmiddels is de strijd om de schadevergoedingen in volle hevigheid losgebarsten.

De beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), wil 916 miljoen dollar, meer dan 750 miljoen euro, van Shoei Kisen Kaisha. Dit Japanse bedrijf is de eigenaar van de Ever Given. Het gaat onder meer om gemaakte kosten voor het bergen van het schip en een vergoeding voor geleden reputatieschade.

Ook wil de SCA compensatie voor het feit dat er bijna een week lang geen schepen door het kanaal konden, waardoor een aantal schepen besloot om Afrika heen te varen.

Groot claimbedrag

Volgens een verzekeraar van het schip, UK P&I Club, is de hoogte van die ‘abnormaal hoge’ claim niet goed onderbouwd. Het gaat onder meer om een vergoeding voor kosten van het bergen van het schip en reputatieschade.

Maandag stuurde de verzekeraar een naar eigen zeggen ‘genereus’ schikkingsbod, maar daarmee gingen de Egyptenaren niet akkoord. Een Egyptische rechter heeft bevolen dat het schip moet worden vastgehouden. De onderhandelingen gaan verder.

Maarten Claringbould, emeritus hoogleraar zeerecht aan de Universiteit van Leiden en counsel bij Van Traa Advocaten te Rotterdam, is verbaasd over het uitzonderlijk hoge bedrag. ‘Ik heb nog nooit gehoord dat een vergoeding voor reputatieschade werd gevraagd.’

Dat een schip in beslag wordt genomen nadat er schade is geleden, gebeurt volgens hem vaker. Meestal geven de verzekeraars dan een garantie af dat er betaald zal worden en mag het schip doorvaren. ‘Maar dit bedrag is zo exorbitant hoog. Dit is een unieke situatie. Die verzekeraars gaan, lijkt mij, geen garantie van bijna een miljard dollar neerleggen.’

Hoe het dan verder moet? Claringbould heeft geen idee. ‘Ze zitten compleet in de tang.’ Mochten de partijen er zelf niet uitkomen, dan kan hij zich voorstellen dat het geschil uiteindelijk op politiek niveau moet worden uitgepraat.

De Ever Given, die op weg is naar de haven van Rotterdam, ligt op dit moment voor anker in het Grote Bittermeer, halverwege het Suezkanaal. De bedrijven waarvan goederen op het schip liggen, wachten dus nog steeds tot hun containers aankomen.

Meerdere schadevergoedingen

Het zal voor de eigenaar van de Ever Given overigens niet bij de Egyptische claim blijven.

Ook de rederijen wier schepen vertraging opliepen zullen een schadevergoeding claimen. Hetzelfde geldt voor bedrijven die containers aan boord van de vertraagde schepen hadden liggen, en die bijvoorbeeld hun groenten en fruit zagen bederven.

Advocaten zullen nog jarenlang druk zijn met zaken als aansprakelijkheid – of de bemanning van de Ever Given fouten hebben gemaakt – en welk scheepvaartverdrag precies geldt voor welke container, zegt Claringbould.