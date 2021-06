Schildpad Helmuth rolt voortaan op een skateboard door de dierentuin

Helmuth en zijn speciale schildpadskateboard. Beeld AP

Helmuth lijdt aan een zware schouderontsteking (artritis) en kwam sinds januari niet meer vooruit. Volgens zijn verzorgers in de dierentuin ZOOM Erlebniswelt kon hij zich niet eens meer oprichten. Sindsdien hesen zij hem met enige regelmaat op een bord met wieltjes, zodat hij bleef bewegen en op die manier zijn schouders trainde. Maar dit bleek slechts een oplossing voor het binnenverblijf, met zijn gladde ondergronden. In het avontuurlijke graslandschap van zijn buitenverblijf liep Helmuth te veel risico van zijn bord af te rollen.

Schildpadskateboard

Ulrich Schade, een 66-jarige orthopeed uit Bochum, kwam met een oplossing. Hij had over Helmuths kwalen gelezen en bedacht samen met hoofddierenarts Judith Wabnitz een schildpadskateboard, waar ze de afgelopen drie weken aan werkten. Schade maakte een gipsafdruk van Helmuths buikschild en vervaardigde op basis daarvan een kunststof schaal waar de schildpad precies in past. Daaronder zitten vier wieltjes.

Dinsdag tilden zijn verzorgers Helmuth in de schaal, waarna ze hem vastsjorden met een dubbele band. Deze lichaamshouding ontlast zijn schouderspieren. Helmuth vierde zijn hervonden mobiliteit met een schildpaddensprint naar een maaltijd van sla en courgette, valt op de website van de dierentuin te lezen.

Sporenschildpadden zijn een van de grootste op het land levende schildpadden. Gemiddeld wegen ze tussen de 60 en 80 kilo. Helmuth is dus wat aan de zware kant, maar voor sporenschildpadden in gevangenschap is dat niet ongebruikelijk: die worden gemakkelijk tussen de 100 en 120 kilo. Met zijn 24 jaar heeft Helmuth nog een heel leven voor zich. Het is niet ongewoon dat een sporenschildpad een eeuw oud wordt.

Strijder

Het ziet er goed uit voor Helmuth, volgens dierenarts Wabnitz. Onderweg naar de courgette wist hij al een klein heuveltje te beklimmen. ‘Hij is een echte strijder’, aldus Wabnitz. De komende tijd krijgt Helmuth ook nog fysiotherapie. Wabnitz hoopt dat hij uiteindelijk zonder hulpmiddelen vooruit kan. Behalve het skateboard brengt het warme weer Helmuth mogelijk ook enige verlichting. Net als mensen hebben schildpadden minder last van artritis als het buiten warm en droog is in plaats van koud en nat.

Helmuth is niet de eerste schildpad die door artritis op steunmiddelen is aangewezen. De 22-jarige schildpad Bert, die ook een goede 100 kilo weegt, kreeg begin 2017 steunwielen omgegespt door zijn verzorgers in het Britse Dinosaur Adventure Park. Door zijn fanatieke inzet in een fokprogramma – Bert bezwangerde vijf vrouwtjes – raakten zijn achterpoten ontstoken.