Schildert de coalitie zichzelf in de hoek met het kinderpardon?

Drie van de vier coalitiepartijen hebben zichzelf in de hoek geschilderd: er is geen weg terug met het kinderpardon, maar ook geen weg vooruit zolang de VVD niet beweegt. Minder ‘ingewikkeld’ dan vrijdag wilde het vandaag nog niet worden.

De asielimpasse

De hoop was vrijdag nog gevestigd op het weekend: misschien zou iemand zaterdag of zondag een briljant compromis verzinnen waardoor de VVD toch zou kunnen instemmen met een soepeler kinderpardon. Maar dat compromis kwam niet, en zo kwamen de aanvoerders van de coalitiepartijen maandagochtend weer bij elkaar zonder dat er een oplossing in zicht was voor het probleem dat ontstond toen het CDA vorige week van mening veranderde over het kinderpardon.

Sindsdien willen drie coalitiepartijen actie - te beginnen met een rem op het uitzetten van uitgeprocedeerde gezinnen - en zwaait de VVD onvermoeibaar met het regeerakkoord: de liberalen zien vooralsnog geen enkele reden om te breken met de afspraken die in de zomer van 2017 al zo moeizaam tot stand kwamen.

Voor CDA, D66 en ChristenUnie dringt de tijd, want woensdag staat een Kamerdebat op de agenda waarin de oppositie zich maximaal zal inspannen om de tweespalt te vergroten. Uiteraard komt er dan een motie met de eis om voorlopig zeer terughoudend te zijn met uitzetten. En uiteraard kunnen CDA, D66 en ChristenUnie dan weinig anders dan tekenen. Anders dreigt de hoon van hun achterban.

Maar wat als VVD-staatssecretaris Mark Harbers vervolgens voet bij stuk houdt? Is het onderwerp voor de drie partijen belangrijk genoeg om een kabinetscrisis te riskeren? De prijs kan dan hoog zijn, analyseert politiek verslaggever Frank Hendrickx, want vooralsnog is er geen enkele reden om te verwachten dat een van de vier coalitiepartijen veel beter wordt van verkiezingen. Of dat het daarna makkelijker wordt om een nieuw kabinet te formeren.

Teneinde een crisis te voorkomen, wordt inmiddels koortsachtig gezocht naar een oplossing waarmee alle coalitiepartijen kunnen leven. Na het overleg van vanmorgen, werd vanmiddag een nieuwe vergadersessie belegd. Maar op zijn vaststelling van vrijdag dat het allemaal ‘ingewikkeld’ is, volgde uit de mond van premier Rutte vandaag de conclusie dat het nog steeds ‘ingewikkeld’ is. Of, zoals EenVandaag-verslaggever Joost Vullings noteerde uit de mond van CDA-leider Buma: ‘Ik zeg vandaag hetzelfde als vorige week en dat is dat we met het proces bezig zijn en dat ik het proces voor laat gaan over de berichtgeving op de berichtgeving tijdens het proces.’

In 2015 loste Rutte II de bed-bad-brood crisis op met een compromis waar ‘niemand een touw aan kon vastknopen’, zoals een toenmalige betrokkene vorige week zei. ‘Dat is vermoedelijk ook de beste uitweg bij het #kinderpardon.’ Tom-Jan Meeus

Malaise Belastingdienst

De Belastingdienst blijft weinig bespaard, sinds het vorige kabinet per ongeluk de deur wagenwijd openzette voor het vertrekkend personeel. Nadat de Tweede Kamer eerder al moest vernemen dat het nauwelijks meer lukt om de erf- en schenkbelasting te innen, gaat het nu ook mis bij het checken van duizenden ‘risicovolle’ aangiften uit het midden- en kleinbedrijf. Hier en daar wordt al gesproken over een fiscaal pardon, maar dat is dan toch een pardon waar een Kamermeerderheid grote bezwaren tegen heeft. Reeksen Kamervragen en debataanvragen komen op staatssecretaris Menno Snel af.

Sommer op maandag

Dat het zo eenvoudig niet is, een ander kinderpardon, betoogt politiek commentator Martin Sommer aan de hand van de actualiteit. ‘De schrijnende gevallen van de laatste tijd zijn allemaal Armeniërs (...) De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat Armenië bij de top drie van landen hoort waar kinderen het gelukkigst zijn. Daar moet dan ook de sleutel worden gezocht voor het fanatisme van ouders om per se hier te willen blijven: alles voor de kinderen. Daar gaan kortere procedures echt niet helpen. Ook hulpverleners hebben moeite met Armeense gezinnen die niet terug willen. Het beste willen voor je kinderen is mooi maar kan geen grond zijn voor asiel. Tenzij je vindt dat elk argument goed genoeg is natuurlijk.’

