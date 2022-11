Schilderij sigarenrokende witte mannen krijgt z’n plek terug

Sigaarrokende universiteitsbestuurders, schilderij van Rein Dool. Beeld Rein Dool/ Universiteit Leiden

Enkele medewerkers van de universiteit haalden het vorige week van de muur. Het leidde tot nogal wat ophef omdat de actie past in een bredere trend van het verwijderen van oude kunstwerken en standbeelden die naar de huidige standaarden kwetsend zijn of niet meer passen bij de tijdgeest. Een trend waartegen anderen zich weer fel afzetten. Het college van bestuur spreekt over een spontane actie en het ‘startpunt van een discussie’ over het kunstwerk.

De 89-jarige kunstenaar Rein Dool vond de verwijdering bespottelijk. VVD-Kamerlid Hatte van der Woude noemde het een ‘dieptrieste actie’ en wierp de vraag op: ‘Zijn afbeeldingen van mannen nu verboden?’ Job Cohen, voormalig PvdA-leider en zoon van de geportretteerde rector magnificus Dolf, bood vervolgens aan een ‘beknopt college’ te geven over het schilderij en de context ervan. Dolf Cohen overleefde de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken, wat de kwestie des te pijnlijker maakte.

Op het schilderij van Dool, dat hangt in een vergaderruimte van het Academiegebouw, staat het college van bestuur uit 1974 afgebeeld, zes gewichtig kijkende oude witte mannen die sigaren roken. De licht-karikaturale weergave bevat al een milde vorm van spot, zo beaamt Dool; die mannen lijken zichzelf erg belangrijk te vinden. Maar die kritiek zou voor de hedendaagse aanschouwer te subtiel zijn.

‘Het grootste deel van mijn carrière heb ik in kamers met mannen en schilderijen van mannen gezeten’, twitterde rechtendecaan Joanne van der Leun vorige week in reactie op een kritische tweet van een Leidse promovendus op het schilderij. Van haar mocht het wel weg. ‘Bovendien haat ik de rook, ook al is die maar geschilderd.’

Kennelijk woedt er al jaren op de universiteit een discussie over het schilderij. Het is in de kleine vergaderruimte erg vullend en ‘beeldbepalend’, zegt een woordvoerder. ‘Je ziet de mannen bijna over je schouder kijken. Het is niet meer van deze tijd. Dat leidt tot ergernis bij sommige medewerkers.’

Een paar dagen na de tweets besloten een aantal medewerkers tijdens een vergadering, onder wie hoogleraar Koen Caminada, dat het schilderij van de muur gehaald moest worden. ‘Done!’, twitterde Caminada donderdag, met daarbij een foto van het schilderij dat omgedraaid tegen de muur stond.

‘De universiteit laat zich niet zomaar leiden door een paar tweets, maar wij zijn ook niet blind voor een discussie onder onze medewerkers’, zegt de woordvoerder. ‘We hangen het schilderij tijdelijk terug om het te beschermen. Na een brede discussie zal vervolgens een besluit worden genomen wat we met het kunstwerk doen.’