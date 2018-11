Schilderij David Hockney levert recordbedrag op: 80 miljoen euro

Het gaat om het schilderij ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ uit 1972, algemeen beschouwd als een van Hockney's (nu 81) beste werken. Het tot nu toe hoogste bedrag dat op een veiling ooit werd betaald was 58,4 miljoen dollar (51,5 miljoen euro) voor de oranje uitvoering van ‘Balloon Dog’ van de Amerikaan Jeff Koons.

Het schilderij beeldt twee mannen uit, één zwemmend onder water, de ander die vanaf de rand van het zwembad toekijkt. Het landschap is geïnspireerd op het zuiden van Frankrijk. De zwemmer zou een zelfportret zijn van Hockney, die dat echter nooit heeft bevestigd. De staande man zou Peter Schlesinger uitbeelden, die in 1966 lessen volgde bij de Britse kunstenaar. Volgens Christie's was Schlesinger vijf jaar lang zowel Hockney's ‘liefde van zijn leven’ als zijn favoriete model. De relatie liep in 1971 op de klippen. Hockney was toen al begonnen met het doek en liet het een tijd liggen, tot hij het het jaar erop afmaakte.

Heilige graal

,,Dit is de heilige graal van Hockney’s schilderijen, zowel vanuit historisch als marktperspectief’’, zei Alex Rotter, co-president na-oorlogse en contemporaine kunst bij Christie’s. Het werk reflecteert volgens hem zowel de Europese als de Amerikaanse perspectieven van een kunstenaar die in de jaren zestig in het zonnige Californië kwam wonen en zichzelf zag als iemand die op beide continenten leefde. ,,Het heeft alle elementen die je van een schilderij van Hockney wilt’’, aldus Rotter.

Het werk was eigendom van een privéverzamelaar. De koper is niet bekendgemaakt.