Schikking Hunter Biden met justitie op losse schroeven na opmerkelijke zitting

Hunter Biden komt woensdag aan bij de rechtbank in Wilmington, Delaware. Beeld Shawn Thew / EPA

De zitting begint woensdag al ongebruikelijk. Verkeert de verdachte onder invloed van verdovende middelen, vraagt rechter Maryellen Noreika. ‘Nee’, luidt het antwoord. Pas na een minutenlang verhoor over drank- en drugsgebruik betoont Noreika zich tevreden: Hunter Biden, zoon van de Amerikaanse president, zit er ‘vrijwillig en bij kennis’.

En dan volgt de grote schok. De schikking die woensdag in de rechtbank zou worden bekrachtigd, en die het sluitstuk moest vormen van vijf jaar strafrechtelijk onderzoek naar Hunter Biden, blijkt te wankelen.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Biden wordt verdacht van illegaal wapenbezit en het ontduiken van inkomstenbelasting. Eind juni sloot justitie een deal met hem: in ruil voor een bekentenis zou Biden gevangenisstraf ontlopen. Dat leidde tot grote woede onder Republikeinen, die de zoon van de president al langer op de korrel hebben. Zij beschuldigen hem van allerhande corruptie en schilderden deze schikking af als klassenjustitie. Afgelopen weken oefenden zij publieke druk uit op justitie om het onderzoek alsnog uit te breiden.

Die wens lijkt nu uit te komen. Loopt er, naast deze schikking, verder onderzoek naar Hunter Biden, vraagt rechter Noreika. ‘Ja’, antwoordt openbaar aanklager Leo Wise, tot ieders verrassing. Daarop schorst rechter Noreika de zaak. Ze eist eerst meer duidelijkheid. Volgende week zal zij besluiten of de deal standhoudt.

Crackverslaving

Hunter is de enige nog levende zoon van de president. In 2015 verloor Joe Biden zijn oudste, Beau, aan de gevolgen van een hersentumor. Hun moeder Neilia en zusje Naomi Biden waren in 1972 al om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De meisjesnaam van Neilia was Hunter.

Sinds 2018 doet justitie onderzoek naar Hunter Bidens zakelijke beslommeringen. De conclusie: Biden zou zowel in 2017 als 2018 hebben nagelaten zo’n 100 duizend dollar aan inkomstenbelasting te betalen. Ook zou hij in 2018 hebben gelogen bij de aanschaf van een vuurwapen. Hij antwoordde ‘nee’ op de vraag of hij drugs gebruikte. Volgens zijn eigen memoires verkeerde hij dat jaar in de greep van een crackverslaving. Hij zou die drug ‘elke vijftien minuten’ hebben gerookt.

In ruil voor zijn bekentenis zou justitie hem daarvoor niet vervolgen. Republikeinen namen daarmee geen genoegen. Zij beschuldigen Hunter Biden onder meer van corruptie tijdens zijn zakelijke verleden in Oekraïne, waarbij ook Joe Biden betrokken zou zijn geweest. Daarvoor is door justitie nooit bewijs gevonden.

Politieke guillotine

De getroebleerde Hunter Biden vormt voor Republikeinen een dankbare aanvalsroute richting de president. Parallel aan dit strafrechtelijke proces loopt hun politieke onderzoek, uitgevoerd door een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Republikeinen hopen via die weg hun verdenkingen alsnog te kunnen bewijzen.

Huis-voorzitter Kevin McCarthy zei dinsdag zelfs een afzettingsprocedure tegen Joe Biden te overwegen – niet omdat zijn partijgenoten bewijs voor malversaties hebben gevonden, maar omdat via die weg ‘meer feiten’ boven water zouden kunnen komen. De uiterst rechterflank hoopt deze zaak te kunnen uitbouwen tot een politieke guillotine.

De situatie raakte vorige week verder verhit na de getuigenis van twee ambtenaren van de Amerikaanse belastingdienst. Zij verklaarden aan de commissie dat het strafrechtelijk onderzoek door de Biden-regering zou worden beïnvloed. Hoofdaanklager David Weiss, in 2018 aangesteld door Donald Trump, ontkent dat echter. Dit najaar zal ook Weiss voor het Congres getuigen.

Met het uitblijven van deze schikking heeft de kwestie voor president Biden weer een pijnlijke wending gekregen. De strafrechtelijke sores van zijn zoon, en de politieke weerslag op hemzelf, willen voorlopig van geen wijken weten.