Schikking Hunter Biden en justitie gaat niet door: speciaal aanklager gaat fraudezaak onderzoeken

Het is de zaak die maar niet wil wijken. Vorige maand leek er nog een einde te komen aan het jarenlange strafrechtelijke onderzoek naar Joe Bidens getroebleerde zoon. Een schikking zou Hunter Biden (53), in ruil voor een bekentenis, buiten de tralies houden. Eind juli kwam die deal tijdens een explosieve zitting op losse schroeven te staan. Nu gaat hij definitief niet door, meldt minister van Justitie Merrick Garland vrijdag.

‘De partijen zijn doorgegaan met onderhandelen, maar hebben een impasse bereikt’, schrijft aanklager David Weiss aan de rechtbank. ‘Een rechtszaak is daarom noodzakelijk.’ Weiss, die het onderzoek al langer leidde, is door Merrick Garland benoemd tot speciaal aanklager. Die titel moet zijn onafhankelijkheid verder formaliseren.

De zaak rond Hunter Biden ligt onder het politieke vergrootglas. Republikeinen beschuldigen de zoon van de president van allerhande vormen van corruptie, al dan niet in samenspraak met zijn vader. Daar is vooralsnog nooit bewijs voor gevonden. Volgens uiterst rechts dient juist dat als bewijsstuk voor vermeende politisering van Justitie, dat Hunter Biden als zoon van de president een voorkeursbehandeling zou hebben gegeven.

‘Corruptie’

Aanklager David Weiss, die in 2018 werd aangesteld door Trump, heeft die beschuldigingen altijd van de hand gewezen. Dat Garland hem nu tot speciaal aanklager benoemt, moet Weiss’ objectiviteit verder waarborgen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de heer Weiss zijn verantwoordelijkheid op rechtlijnige en urgente wijze zal uitvoeren.’

Critici tonen zich nog altijd niet overtuigd. ‘Ik denk dat ze een nieuwe manier gaan vinden om dit met fluwelen handschoenen aan te pakken’, zei de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis, tevens gouverneur van Florida. ‘Dit is simpelweg een nieuwe manier om de corruptie van de familie Biden wit te wassen’, bracht het Republikeinse Congreslid Jim Jordan vrijdag naar buiten. ‘Ik denk niet dat het Amerikaanse volk vertrouwen heeft in dit ministerie van Justitie en wat zij ook gaan doen’, zei presidentskandidaat Nikki Haley.

De teloorgang van de schikking is een pijnlijke wending voor Joe Biden, die de zaak een steeds centralere rol ziet spelen in de campagne rond zijn eigen herverkiezing. De Verenigde Staten zijn nu in een unieke situatie terechtgekomen: speciaal aanklager Jack Smith vervolgt een van de presidentskandidaten, te weten Donald Trump, en speciaal aanklager David Weiss onderzoekt de zoon van de zittende president.

Crackverslaafd

Hunter Biden wordt ervan verdacht dat hij belastingfraude pleegde in 2017 en 2018, toen hij naliet zo’n 100 duizend dollar aan inkomstenbelasting te betalen. Ook zou hij in 2018 hebben gelogen toen hij een vuurwapen kocht. Biden antwoordde ‘nee’ op de vraag of hij drugs gebruikte, terwijl hij dat jaar naar eigen zeggen verslaafd was aan crack.

Joe Biden heeft Hunter publiekelijk altijd verdedigd. ‘Mijn zoon had, zoals veel mensen die we thuis kennen, een drugsprobleem’, zei Biden in 2020, in debat met toenmalig president Donald Trump. ‘Hij heeft eraan gewerkt, en ik ben trots op hem.’ Het Witte Huis heeft, zoals gangbaar, niet op de beslissing van Justitie gereageerd.