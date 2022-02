Schijn bedriegt: het China van 2022 is niet het China van 2008

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van 2022 in het Olympisch Stadion van Beijing. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een vrolijke parade van sporters, boodschappen van wereldvrede, sierlijke dansen en lieflijke muziek: de openingsceremonie van de Winterspelen van Beijing, vrijdag in het Vogelneststadion, leek één groot vertoon van broederschap en harmonie. Het venijn zat hem in de staart: terwijl China onder vuur ligt vanwege van mensenrechtenschendingen in Xinjiang, liet Beijing het olympisch vuur doodleuk ontsteken door een Oeigoerse sporter.

De grootste controverse als finale, het is nogal een statement. Het toont hoe ingrijpend het gastland China is veranderd sinds de Zomerspelen van 2008. Waren de Spelen toen een moment waarop China zich openstelde voor de westerse wereld – of dat in elk geval leek te doen – veertien jaar later sluit China zich weer af. Het land is rijker en zelfbewuster geworden, maar ook repressiever en onverdraagzamer. Een land dat zich niets aantrekt van wat anderen denken.

De Spelen van 2022 gaan gebukt onder controverses. Allereerst door corona en het zerocovidbeleid, waardoor het evenement in een gesloten bubbel plaatsvindt, zonder publiek (op enkele door de overheid geselecteerde groepen na), en met wat pech, zonder sommige sporters. Maar ook door de vele politieke conflicten tussen China en het Westen, met een diplomatieke boycot, oproepen tot solidariteitsbetuigingen met de onderdrukte Oeigoeren en vragen over het lot van de tennisster Peng Shuai.

Controverse rond Olympische Spelen is niet nieuw, maar wel nieuw is de reactie van de Chinese overheid: met gestrekt been erin. Beijing waarschuwde buitenlandse sporters dat ze kunnen worden gestraft voor ‘uitlatingen die in strijd zijn met de Chinese wet’, en beschuldigde de Amerikaanse overheid ervan – zonder bewijs – sporters te betalen om tijdens de Spelen te protesteren. Alsof Beijing nog niet genoeg onder vuur ligt, gooit het nog wat extra olie op het vuur.

Zomer 2008: beloftes

Dat was bij de Zomerspelen in 2008 anders. Ook toen was er protest, vooral van pro-Tibet-activisten tijdens de olympische fakkeltocht. Maar Beijing deed zijn best om daar de aandacht van af te leiden en op andere vlakken een imago van welwillendheid te cultiveren. Dat werkte. Toen de openingsceremonie achter de rug was en de sportwedstrijden waren begonnen, was alle ophef snel vergeten.

‘Misschien ben ik nostalgisch, maar de Spelen van 2008 voelden echt als een feest’, zegt Mark Dreyer, een sportjournalist met jarenlange ervaring in China en auteur van Sporting Superpower. ‘Het was zomer, iedereen was buiten en steeds als China moest spelen, keek iedereen. Het is een cliché om 2008 de coming-out party van China aan de wereld te noemen, maar het voelde oprecht feestelijk.’

Het China van 2008 was een land van beloften. Een economisch mirakel met een erbarmelijke mensenrechtenreputatie, maar met potentieel tot verandering. Westerse commentatoren hoopten dat een rijker China ook opener en democratischer zou worden. Ze zagen kleine signalen. Jongeren eigenden zich op internet meer vrijheid toe, buitenlandse correspondenten kregen meer ruimte en China hielp de financiële crisis verzachten, als betrouwbare partner op het wereldtoneel.

In de jaren daarna werd China inderdaad rijker en ging het meer meespreken in de wereldpolitiek. Maar opener en democratischer werd het niet, integendeel. De censuur rukte op, de persvrijheid nam af, het maatschappelijk middenveld werd gedecimeerd. In Hongkong werd de democratie afgeschaft, en na Tibet werd de Oeigoerse regio Xinjiang het toneel van keihard assimilatiebeleid, met ongekende mensenrechtenschendingen.

‘In 2008 was de methode nog: één activist arresteren om vele anderen af te schrikken’, zegt Hu Jia, een dissident die kort voor de Spelen van 2008 tot drieën­half jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Sinds zijn vrijlating staat hij onder voortdurend politietoezicht. ‘De controle was niet volledig, er waren nog kritische stemmen. Xi Jinpings stijl is anders. Als hij een groep activisten wil afschrikken, arresteert hij ze gewoon allemaal. Hij heeft veel meer wapens en gebruikt ze tegen de maatschappij als geheel.’

Winter 2022: verbroken beloftes

Het China van 2022 is voor velen een land van verbroken beloftes, en van teleurstelling, ergernis en wantrouwen. Westerse overheden verwijten Beijing dat het zich niet aan zijn woord heeft gehouden, Beijing verwijt westerse overheden dat ze zich met andermans zaken bemoeien en China’s opkomst tegenhouden. En terwijl de bedrijfswereld lange tijd als bindende factor gold, klaagt die nu zelf steeds vaker over ‘beloftemoeheid’.

Deels komen die verwijten voort uit naïviteit van het Westen. China mag in 2008 iets vrijer zijn geweest, het bleef een autocratische eenpartijstaat. De concessies in aanloop naar de Spelen waren geen signalen van democratisering, maar van een Chinees verlangen om het respect van de wereld te krijgen. Beijing liet zich van zijn welwillendste kant zien, in de hoop dat het makkelijker zou worden geaccepteerd.

Ongemakkelijke reünie

Die welwillendheid is nu verdwenen. China werd rijker en machtiger, en is minder bereid zich door westerse landen de les te laten lezen. Zeker aangezien die liberale democratieën zelf hun glans verloren. Met Xi Jinping is een leider aan de macht die de controle en repressie opvoert en daar geen gêne bij heeft. China doet niet langer zijn best om respect te krijgen, maar eist het simpelweg op.

Die combinatie van Chinese zelfgenoegzaamheid en westerse frustratie, gekoppeld aan toenemende economische en geopolitieke concurrentie, leidt al jaren tot oplopende spanningen. Met corona kwamen die tot een hoogtepunt. China plaatste zichzelf in isolement, voerde lang een succesvol coronabeleid, maar laat zich steeds vaker leiden door kleingeestig nationalisme. Zo zijn westerse vaccins in China nog steeds niet beschikbaar, ondanks hun hogere effectiviteit.

Als 2008 de coming-out party van China was, lijken de Winterspelen van 2022 de ongemakkelijke reünie. Een hoop gasten hebben afgezegd, de anderen vormen een bont (veelal autocratisch) gezelschap, en de zaal kon beter. Als gastheer houdt Beijing vol dat alles naar wens loopt. Maar vermoedelijk kijken velen in de organisatie nu al uit naar de slotceremonie.