Schietpartij Utrecht: dit is wat we toe nu toe schreven

Het 24 Oktoberplein in Utrecht, maandag na de schietpartij Beeld Raymond Rutting

Maandagochtend om 10:45 worden in een tram in Utrecht acht mensen neergeschoten. Kort daarna komen de hulpdiensten in actie en de anti-terreureenheid wordt ingezet. Een klopjacht naar Gökmen T. volgt. Hij wordt op dat moment wordt gezien als een mogelijke terreurverdachte. In deze reconstructie zetten we de gebeurtenissen op een rij.

De drie dodelijke slachtoffers zijn een 19-jarige vouw en twee mannen van 28 en 49 jaar. Daarnaast raakten drie mensen zwaargewond en vier lichtgewond. Dit is wat we over de slachtoffers weten.

Hoofdverdachte Gökmen T. is maandag aan het eind van de middag opgepakt en op dinsdag werd een andere verdachte aangehouden. Gökmen T. is al herhaaldelijk in aanraking geweest met justitie en zijn oudere broer Bilal is aanhanger van de Kaplancilar, een radicaal–islamitische splintergroepering uit Turkije. De grootste vraag op dit moment is of Gökmen T. bij de schietpartij in Utrecht een terroristisch motief had. We maakten een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen Gökmen T. en de daders van andere aanslagen in de afgelopen jaren.

Gökmen T. komt uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Buurtbewoners en bekenden van hem worstelen ook met de vraag: is hij een gek of een terrorist?

Tijdens de klopjacht kondigde de politie al aan rekening te houden met een terroristisch motief. In de praktijk zorgt dat voornamelijk voor meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten en het hoeft nog niets te zeggen over het daadwerkelijke motief.