Schietpartij met automatische wapens in Amsterdam, drie verdachten aangehouden

Kort na half 8 werd in de Maassluisstraat een wagen met een of meer inzittenden onder vuur genomen door twee mannen. Een getuige zei tegen Het Parool dat zij de daders zag vluchten. ‘Het leek op vuurwerk, maar toen ik naar buiten keek, zag ik twee jongens met mitrailleurs. Ze schoten op een zwarte Mercedes en vertrokken met een busje.’

Een aantal geparkeerde auto’s in de straat werd geraakt. Van een Audi sneuvelde het achterraam. Een andere getuige filmde de twee toen zij achter in dat grijze voertuig sprongen. De wagen werd korte tijd later uitgebrand aangetroffen. De zwarte Mercedes reed al eerder weg dan de belagers. Het is nog niet bekend of de politie het beoogde slachtoffer al heeft gelokaliseerd.