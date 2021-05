Schieten Shells klanten het bedrijf te hulp?

Lotte Lemmers, rijdt nu nog elke dag op de vespa naar school



Lotte Lammers (rechts) met passagier Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

‘Mijn ouders kochten deze scooter omdat ik anders drie kwartier naar school moet fietsen. Ik had liever een elektrische gehad, maar die was 2.000 euro duurder. Nu probeer ik wel op te letten dat ik niet voor kleine stukjes de scooter pak, maar vaak zijn die stukjes toch net te ver om te lopen. Ik zag het nieuws over de rechtszaak al voorbij komen op Instagram. Strengere regels lijken me wel goed. Op school hebben wij het vaak over Shell gehad. Dat het niet een heel zuiver bedrijf is. Maar omdat het dicht bij mijn huis is, blijf ik er tanken.’

Adri van den Hatert, werkte zelf ooit voor Shell, inmiddels rijdt hij elektrisch

Adri van den Hatert Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

‘Als oud-stationsmanager ben ik nog altijd Shellminded, maar iedereen moet verduurzamen. Ook Shell. Als je ziet wat zo’n bedrijf uitstoot dan weet je: zij moeten gewoon meedoen, anders ga je het niet redden. Shell zal door zo’n uitspraak ook niet zomaar Nederland verlaten. In andere delen van de wereld moeten de bedrijven tenslotte ook verduurzamen. Zelf rijd ik nu een jaar of zeven elektrisch. Dat is eigenlijk vooral vanwege de lage kosten. Je bespaart er een hoop wegenbelasting en bijtelling mee. Al is het natuurlijk fijn om zo bij te dragen aan een beter milieu.’

Erik Bosch, is vooral benieuwd of elektrisch rijden echt duurzamer is

Erik Bosch Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

‘Met tanken bij de Shell heb ik geen problemen. Alle andere bedrijven hebben immers ook boter op hun hoofd. Die directeur van Milieudefensie stapte na de rechtszaak tegen Shell op de fiets. Dan ben ik meteen benieuwd of hij ook op de fiets naar Ikea gaat. Ik tank wel altijd V-power. Dat is schoner dan al die biobrandstoffen geloof ik. Waarschijnlijk koop ik in de nabije toekomst wel een elektrische auto. Al vraag ik me af of de grondstoffen voor die batterijen wel duurzaam zijn. Dan is een auto op waterstof misschien beter? Het is soms lastig om al het nepnieuws over duurzaamheid van de betrouwbare informatie te onderscheiden.’

Lex Hietbrink, wil vooral blijven rondrijden in zijn Volkswagen Polo

Lex Hietbrink Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

‘Met het milieu houd ik me niet bezig als ik in de auto zit. Ze hadden het laatst ook over het begrenzen van de maximale snelheid. Dat vind ik onzin. Op plastic probeer ik wel te letten. De documentaire Seaspiracy op Netflix heeft me aan het denken gezet. Ik heb het niet gecheckt hoor, maar in de documentaire wordt gezegd dat stoppen met vissen al genoeg CO2 bespaart om klimaatproblemen op te lossen. Dus als we allemaal stoppen met vis eten, kan ik gewoon blijven rondrijden.’

Suren van der Leeuw, moet eerst een katalysator onder de auto plaatsen

Suren van der Leeuw Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

‘Een elektrische auto zou best leuk zijn, maar die zijn nu nog veel te duur. Op zuinig rijden let ik niet echt. Ik kwam er laatst achter dat er helemaal geen katalysator onder de auto zit. Die moet ik eerst maar eens gaan installeren. Dan rij ik al een stuk schoner.’