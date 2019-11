Schiet- en steekpartij in de VS om een broodje kip: ‘Ik zal deze klotetent kapotschieten’

Het bewuste broodje van Popeyes Beeld AP

‘Iedereen….hij is er weer’, twitterde kipgigant Popeyes zaterdag over de terugkeer van de snack. Overal waar het broodje weer te koop was, ontstonden lange rijen. Popeyes-personeel zette zich schrap om boze klanten, die de lange wachttijden beu waren, van zich af te houden.

In het plaatsje Oxon Hill, nabij Washington, ging het mis. Een 28-jarige klant kreeg ruzie over voordringen. Hij werd later op de parkeerplaats gevonden met steekwonden en overleed in het ziekenhuis. In september trok een boze klant in Houston, Texas, zijn wapen nadat hij en zijn vrienden te horen hadden gekregen dat het kipbroodje was uitverkocht. ‘Ik zal deze klotetent kapotschieten’, schreeuwde hij. Het personeel vluchtte naar achteren.

‘Juist toen we dachten dat we als samenleving het laagste hadden bereikt, besluit deze man dat wij nog dieper kunnen zakken door een wapen te trekken vanwege een broodje kip’, verzuchtte voedseljournalist Nikita Richardson van New York Magazine.

Viral op social media

Popeyes, dat zo’n 3.100 filialen heeft in de VS en dertig andere landen, introduceerde het nieuwe broodje in augustus. De Chicken Sandwich, waaraan twee jaar was gewerkt, werd ingezet in de strijd met concurrent Chick-fil-A. Tot verbazing van de directie werd het broodje een enorme hit, mede omdat het viral ging op sociale media.

Nadat Chick-fil-A voorzichtig kritiek had geuit op het broodje, reageerde Popeyes op Twitter slechts met de tekst: ‘…alles goed met jullie?’ Daarna brak de kipoorlog uit en was de run op het Popeye-broodje niet meer te stoppen. Iedereen die het kon bemachtigen, gaf een oordeel op Twitter of Facebook. Filmpjes van lange rijen klanten versterkten het beeld dat het broodje een ware must was.

Militairen in Afghanistan

Amerikaanse militairen in oorlogsgebieden, zoals Afghanistan, vroegen wanneer ze het konden proeven. ‘Ik kan bevestigen, zonder enige twijfel, dat dit broodje kip is gemaakt voor een God’, twitterde Ava Alfonso uit Los Angeles. ‘De hype is echt.’ Maar na miljoenen te hebben verdiend aan het broodje, moest Popeyes de verkoop al na twee weken stopzetten. De keten had niet genoeg ingrediënten ingekocht, zo was het verhaal, om de verkoop lang vol te houden. ‘Wij horen jullie’, liet het hoofdkantoor in Miami weten. ‘Wij zijn straks weer terug.’

Eind vorige week kwam de verlossende mededeling dat ‘The Sandwich’ vanaf zondag weer te koop was. Voor de zondag was gekozen om Chick-fil-A, dat zich het ‘huis van de orginele kipsandwich’ noemt, te pesten: deze keten is dicht op zondag. De verkoop legt Popeyes geen windeieren. De keten had dankzij ‘The Sandwich’ een van de beste kwartaalcijfers van de afgelopen twintig jaar.