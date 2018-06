Scheve vloer, vergeten stopcontacten en krassen in ramen: slordige oplevering nieuwbouw

Dat het aantal fouten zou stijgen, had de Vereniging van Huiseigenaren wel verwacht ‘in een tijd van aantrekkende bouwproductie en schaarste van personeel’. Maar een toename van gemiddeld 15 naar 21 gebreken per woning in vijf jaar tijd is ‘wel heel veel’.

Eigen Huis waarschuwt nieuwbouwkopers om bij de oplevering van hun nieuwe woning scherp te letten op fouten en gebreken. De vereniging verrichtte vorig jaar ruim veertienduizend keuringen in 144 gemeenten. In de gemeente Ouder-Amstel stelden de bouwkundig controleurs gemiddeld 37 gebreken per nieuwbouwwoning vast. Ook bouwers in Oegstgeest (32), Leiden (32), Maasdriel (32), Cuijk (31), Maastricht (31), Leidschendam-Voorburg (29), Vught (29), Uden (28 en Goeree-Overflakkee (28) scoorden slecht. Aanzienlijk beter ging het in de Groningse gemeente Haren (7) en de Overijsselse gemeente Steenwijkerland (8).

Foto ANP

‘De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen, lijkt er niet te zijn. Kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten’, zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis, in een persbericht.

Bij de oplevering moet de woning voldoen aan bouwregelgeving en de gemaakte afspraken tussen de koper en de bouwer. Soms zijn afgesproken extra’s (het meerwerk) niet of verkeerd uitgevoerd, of de woning voldoet niet aan de omschrijving in de verkoopbrochure. Tot de fouten behoren ook een tekort aan stopcontacten, vloeren die niet vlak zijn, ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, krassen in ramen en beschadigde deuren. Om de aannemer te dwingen de fouten te herstellen, mag de koper 5 procent van de koop-aanneemsom achterhouden.