Scheidend directeur Politieacademie: ‘Politie is veel te veel een eenheidsworst’

Leon Kuijs, scheidend directeur van de Politieacademie. Beeld Jiri Büller

Dat zegt vertrekkend directeur van de Politieacademie Leon Kuijs in een interview met de Volkskrant. Hij noemt het raar dat voor de verwachte uitstroom van agenten uitsluitend kwantiteit geldt: nieuw voor oud. Ofwel: jonge agenten moeten worden bijgeschoold zodat ze de oude – doorgaans gespecialiseerde – agenten kunnen opvolgen.

Kuijs vindt dat studenten van meet af zouden moeten worden opgeleid voor het uitvoeren van een specifieke politietaak, en niet als generalist. ‘Nu leiden we heel generiek op; iedereen begint in de noodhulp, waarbij je in de auto zit en op meldingen en incidenten afgaat. Daarna ga je je specialiseren tot bijvoorbeeld rechercheur forensisch specialist. Daarmee loop je capabele geïnteresseerden mis die wel specialist willen worden, maar niets voelen voor het hit-and-runwerk. Dat kan ook anders.’

Capaciteitsgebrek

De politie kampt met een groot, toenemend capaciteitsgebrek. De vraag naar studenten is daardoor groter dan de Politieacademie aankan. Volgens de directeur moet de korpsleiding snel per vakgebied gaan inventariseren aan welke competenties behoefte is. Dat gebeurt nu niet, ondanks zijn herhaaldelijk aandringen, zegt Kuijs. ‘Straks zijn die 17 duizend uitstromers vervangen en dan blijkt dat je eigenlijk heel andere specialisten nodig hebt.’

De korpsleiding geeft volgens Kuijs wel aan waaraan behoefte is, maar ‘die behoeftestelling komt niet overeen met de realiteit’. Als gevolg daarvan krijgt de academie volgens hem vanuit de eenheden het onterechte verwijt dat ze niet goed inspeelt op wat nodig is en ontstaan nog meer knelpunten zoals wachtlijsten, een docententekort en ruimtegebrek. In april klaagden docenten al over een veel te hoge werkdruk.

Om de eenheidsworst tegen te gaan en van meet af aan te kunnen differentiëren, wil de Politieacademie haar infrastructuur veranderen. Er ligt een plan klaar waarin het curriculum niet meer leidend is, maar waarbij studenten persoonlijke trajecten kunnen doorlopen ‘waarbij je alle slimpies bij elkaar zet, zodat zij sneller kunnen doorstromen dan diegenen die met moeite aanhaken’. Daarbij wordt mogelijk dat studenten deels digitaal onderwijs krijgen, deels op de werkplek praktijkervaring opdoen en deels klassikaal onderwijs krijgen. ‘Door het onderwijs zo flexibel mogelijk te maken, hoef je niet voor elk wissewasje dienders die nog niet klaar zijn met hun opleiding, uit de operatie te trekken.’

Plofkip

In een reactie zegt de korpsleiding ‘een aantal punten’ die Kuijs benoemt te herkennen. ‘De Politieacademie staat voor een combinatie van opgaven: de grote aantallen, het specifiek opleiden en een aanpassing van het stelsel. Samen met de academie onderzoeken we de mogelijkheden om het basispolitieonderwijs anders in te richten, zodat aspiranten specifieker kunnen worden opgeleid en het opleidingstraject kan worden versneld.’

Juist die voorgestelde versnelling, zegt Kuijs in het interview, gaat ten koste van de kwaliteit: ‘De politie creëert een plofkip.’ Ook ACP-vakbondsleider Gerrit van der Kamp herkent de problemen. ‘We hebben daar al jaren voor gewaarschuwd. Ook de afspraak die hierover in de huidige cao is gemaakt is niet tot uitvoering gekomen. Zowel als het gaat om de vervangingsvraagstuk van 17 duizend medewerkers als de kwalitatieve behoefte aan diverse specialisten. De vakbonden voeren nu indringende onderhandelingen met de werkgever over aanpassing van het politieonderwijs.’