Scheepvaart over Maas stilgelegd vanwege lekkende stuw bij Grave

De defecte stuw bij Grave. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rijkswaterstaat hoopt het probleem vrijdagavond nog op te lossen en heeft ondertussen maatregelen genomen om erger te voorkomen. De sluizen bij Sambeek, Heumen en Weurt zijn gesloten om te voorkomen dat meer water wegstroomt uit de Maas, en de scheepvaart over het Maas-Waalkanaal is eveneens gestremd. De Algemeene Schippers Vereeniging raadt schippers op het getroffen deel van de Maas aan om zo snel mogelijk een plek op te zoeken waar het water diep genoeg is, om te voorkomen dat hun schip aan de grond raakt.

Het euvel ontstond vrijdagochtend rond tien voor acht, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een van de jukken van de stuw bij Grave. Een juk is een soort staander met bewegende schuiven die het mogelijk maakt om meer of minder water door te laten.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren werd een keerschot geïnstalleerd, een tijdelijke constructie die de waterdruk op het juk vermindert. Het keerschot was bevestigd aan het naastgelegen juk, maar is losgeraakt erin gezogen. Door beide jukken lekt nu dus water weg. De werkzaamheden aan de stuw waren op dat moment niet bezig, en er is dan ook niemand gewond geraakt.

Als gevolg van de defecte stuw zakt het waterpeil in het deel van de Maas tussen Sambeek en Grave. Een opvangschip voor Oekraïense vluchtelingen, dat onlangs in Mook was afgemeerd, is inmiddels verplaatst naar de Rijksvluchthaven in Heijen. Het schip dreigde volgens de gemeente Mook en Middelaar anders aan de grond te lopen. Eigenlijk zouden er vanaf volgende week dinsdag Oekraïners op de boot ondergebracht worden, maar dat plan wordt nu uitgesteld.

Rijkswaterstaat heeft daarnaast woonbooteigenaren en jachthavens langs het getroffen deel van de Maas geïnformeerd. Een aantal woonboten op de Paesplas bij Heijen is al verplaatst naar dieper water.

Rond zeven uur ’s avonds meldde Rijkswaterstaat dat het ‘de komende uren’ samen met de aannemer probeert het losgeraakte keerschot te verwijderen. Daarvoor zijn een drijvende bok en een sleepboot naar de stuw gebracht. Ook is er een kraanschip onderweg om indien nodig te ondersteunen. Zodra het keerschot weg is, kan Rijkswaterstaat de jukken waarschijnlijk terugplaatsen en het lek dichten.