Scheepsverkeer op Schelde stilgelegd na zinken van Nederlands binnenvaartschip

De haven van Antwerpen. Beeld Belga

Al het scheepvaartverkeer op de Schelde van en naar Antwerpen is stilgelegd tot zeker 16.00 uur maandagmiddag. Hulpdiensten verwachten echter dat het langer gaat duren om de vaarweg weer vrij te maken. Het is nog onduidelijk of ook het scheepvaartverkeer vanuit de Westerschelde richting Antwerpen is gestremd.

Het gezonken Nederlandse binnenvaartschip vervoerde bakstenen. Het raakte maandagochtend rond 10.45 uur in de problemen. Een voorbijganger zou hebben opgemerkt dat het schip zonk en daarop alarm hebben geslagen. Toen de hulpdiensten arriveerden was het 50 meter lange schip al volledig naar de bodem gezonken. Hoe het schip in moeilijkheden raakte, is vooralsnog onbekend.

Volgens het Vlaamse nieuwsmedium VRT wordt de schipper van het vrachtschip nog altijd vermist. De man is afkomstig uit het Waalse Charleroi. Het is nog onduidelijk of er naast de schipper andere mensen aan boord waren.

Een woordvoerder van de politie zei tegen VRT dat het korps samen met de brandweer een zoektocht is gestart naar de schipper en mogelijke andere opvarenden. Er zijn drones en helikopters ingezet, en er zijn speurhonden aanwezig.

De reddingsactie verloopt moeizaam. De Schelde is op die plaats ruim 12 meter diep, waardoor het schip ook bij laag water niet zichtbaar wordt. Tevens staat er een sterke stroming in de rivier, waardoor het schip eerst gestabiliseerd moet worden alvorens duikers er veilig kunnen gaan zoeken.