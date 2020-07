Schat, waar gaan we naartoe met de vakantie?

Met de schoolvakanties voor de deur en veel Europese landen die hun grenzen weer openen, staan vakantiegangers voor de vraag: gaan we wel of niet op reis naar het buitenland?

1 Waar zijn toeristen al welkom?

Meer dan de helft van de Nederlandse vakantiegangers vertrekt in de zomer normaal gesproken naar Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje of Griekenland. Al deze vijf populairste landen zijn nu ook weer toegankelijk voor Nederlandse toeristen, al moeten in Griekenland toeristen bij de grens steekproefsgewijs een coronatest ondergaan. Maar de situatie van landen kan per dag verschillen. Zo maakte de Nederlandse overheid woensdagavond bekend dat voor Portugal rond Lissabon en Porto code oranje geldt. Voor deze gebieden zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan. Het is daarom raadzaam vlak voor vertrek het meest actuele reisadvies te controleren op nederlandwereldwijd.nl. Naar sommige Europese landen zouden Nederlanders ook op vakantie mogen, maar daar laten de lokale autoriteiten de reizigers nog niet toe. In Finland, Noorwegen en Malta zijn Nederlandse vakantiegangers vooralsnog niet welkom, al bestaat de verwachting dat deze landen hun grenzen binnenkort weer openstellen. Reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden raadt de Nederlandse overheid af. Wie toch wil gaan, moet bij thuiskomst twee weken in thuisquarantaine. Voor alle landen buiten de Schengenzone en de Europese Unie geldt een negatief reisadvies, dus ook voor een populair vakantieland als Turkije. Bij terugkeer moet een vakantiereiziger twee weken thuis in quarantaine; bovendien waarschuwt de overheid dat een reiziger geen hulp krijgt als de terugreis niet meer lukt. Over Marokko heeft de Europese Unie besloten dat reizen wel weer mogelijk is, maar hanteert de Nederlandse overheid vooralsnog code oranje.

2 Waar zijn nu nog de meeste besmettingen?

De eerste coronagolf lijkt in alle Europese vakantielanden ten einde. Sterker nog, in Italië, waar de Europese uitbraak begon, is het aantal nieuwe besmettingen per inwoner lager dan in Nederland. Ook in het zwaar getroffen Spanje is het aantal besmettingen aanzienlijk lager dan in de crisismaanden maart en april. Waar er tijdens de piek gemeten over een periode van twee weken nog zo’n 200 inwoners per 100 duizend inwoners besmet bleken, is dat aantal nu gezakt naar iets meer dan 10 per 100 duizend.

De onderlinge verschillen tussen de Europese landen zijn grotendeels verdwenen. In de laatste paar weken valt op dat Nederland, Spanje, Frankrijk en België ongeveer op hetzelfde niveau zitten. In België neemt het aantal geconstateerde besmettingen de laatste weken snel af. Duitsland, Griekenland, Oostenrijk en Italië melden relatief minder besmettingen. Opvallend is dat Duitsland, ondanks de lokale uitbraken en de waarschuwingen van premier Rutte voor een tweede golf in het buurland, nog steeds relatief minder besmettingen kent dan Nederland. Ook in de laatste twee weken. Duitsland heeft omgerekend naar inwonertal ongeveer twee keer zoveel testen uitgevoerd als Nederland.

3 Zijn er regionale verschillen binnen een land?

Tussen de regio’s zijn in sommige landen wel enige verschillen te zien. Deze weerspiegelen vooral lokale uitbraken die soms opduiken, bijvoorbeeld in slachthuizen. Zo is er in sommige regio’s in Duitsland sprake van een iets hoger percentage besmettingen. Daar zijn ook de lockdownmaatregelen tijdelijk weer strenger geworden. Sinds deze week is er in Portugal een uitbraak rond Porto en Lissabon. Bedenk wel dat in al deze landen het aantal besmettingen dat dagelijks wordt geconstateerd vele malen lager dan in april en mei. Óók in de regio’s die de afgelopen weken relatief veel gevallen hebben gerapporteerd. In Italië geldt dat nog steeds dat in het noorden, dus ook bij het populaire Gardameer, meer besmettingen worden aangetroffen dan rond Toscane. Nog minder besmettingen vinden plaats in Zuid-Italië. In Spanje zijn, als je alleen naar het aantal besmettingen kijkt, het noordwestelijke Asturië of het zuiden rond Sevilla betere bestemmingen dan de oostkust rond Barcelona en Blanes. In Frankrijk lijkt het virus de afgelopen weken een stuk minder rond te waren in Bretagne en de rest van het westen dan in de Languedoc. In de Ardèche lopen de aantallen de laatste weken harder op dan in de Dordogne.

4 Hoe verschillend zijn de gedragsregels tussen landen?

Cijfers over besmettingen vertellen maar een deel van het verhaal. Bij de vakantie gaat het ook over hoe ontspannen je kunt rondlopen op het vakantieadres. Waar moet je mondkapjes dragen? Zijn alle restaurants open? Is het druk in de toeristische steden? Mondkapjes meenemen is sowieso een goed idee, in veel landen is het dragen ervan verplicht in het openbaar vervoer en soms ook in winkels of op de markt. Handen wassen en waar mogelijk afstand houden is overal het devies. In de vijf populairste landen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en België, zijn cafés en restaurants weer open. Wel gelden er voorwaarden, zoals afstand houden en de verplichting om te reserveren. In Frankrijk kunnen winkeliers u verplichten een mondkapje te dragen.

In Duitsland is in alle winkels een mondkapje verplicht. De horeca is geopend, maar er kunnen regionaal bij een uitbraak strengere maatregelen gelden. Op dit moment is dat het geval in Gütersloh en Warendorf in Noordrijn-Westfalen.

In Spanje is een mondkapje verplicht waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden, tenzij u aan het eten of sporten bent. Op het ten onrechte niet dragen van een mondkapje staat een boete van 100 euro.

In België was de horeca alweer deels geopend, vanaf 1 juli zijn de regels daar nog verder versoepeld. Ook pretparken, zwembaden en theaters mogen dan, onder strenge voorwaarden, weer open. Mondkapjes worden sterk aanbevolen in alle openbare ruimten, voor reizigers in het openbaar vervoer en horecapersoneel zijn ze verplicht. In Oostenrijk hoeft u maar 1 meter afstand te houden. Wel zijn hier mondkapjes in het ov en bijvoorbeeld in apotheken verplicht.

Met medewerking van Semina Ajrovic