Schandaal bij Britse posterijen: werknemers ten onrechte veroordeeld wegens fraude

De weduwe van postmaster Julian Wilson – hij overleed in 2016 – toont bij het gerechtshof in Londen een foto van haar man. Zijn eerdere, naar nu blijkt onterechte veroordeling, werd vrijdag door het hof nietig verklaard. Beeld AP

Het Britse gerechtshof deed vrijdag uitspraak in een proces tegen 39 ‘postmasters’. Zij werden beschuldigd van fraude en diefstal van geld uit hun postkantoren. In werkelijkheid waren ze het slachtoffer van een computerfout. Veel anderen zijn waarschijnlijk ook valselijk beticht.

Het schandaal is het gevolg van een fout in het boekhoudsysteem Horizon van Fujitsu, dat in 1999 werd geïntroduceerd. Als gevolg van deze it-missers (het systeem ‘vergat’ substantiële bedragen) en de daaropvolgende rechtszaken hebben meerdere postkantoorhouders hun baan verloren, en zelfs hun huis. Sommigen zijn in de gevangenis beland.

Smartengeld

Mogelijk gaat het om honderden gedupeerden, van wie enkele al zijn overleden. The Post Office heeft al tientallen miljoenen aan smartengeld betaald, maar die rekening zal flink oplopen. Het gaat om belastinggeld omdat de staat alle aandelen heeft in de posterijen.

De zaak kent veel schrijnende gevallen. Zoals Seema Misra, een postkantoorhouder uit graafschap Surrey. Zij werd in 2010 ‘schuldig’ bevonden en op de tiende verjaardag van haar zoon naar de gevangenis gestuurd. Na vier maanden kwam ze, zo tekent The Daily Telegraph op, wegens goed gedrag vrij. Ze was toen hoogzwanger en moest bij de bevalling in het ziekenhuis een elektronische enkelband dragen - een vernedering.

De Britse premier Boris Johnson sprak in een reactie op het arrest van het hof over ‘een afschuwelijke onrechtvaardigheid’.

De vraag is hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een diepgaand onderzoek is daarom onvermijdelijk. De aandacht zal vooral uitgaan naar de rol van Paula Vennells, die aan het hoofd van The Post Office stond in de tijd dat de meeste vervolgingen plaatsvonden.

Nu al klinkt de roep om het intrekken van haar koninklijke onderscheiding. Die ontving zij in 2019 voor haar diensten aan het postbedrijf. Vennells, die tegenwoordig priester is, kreeg een bonus van omgerekend 2,6 miljoen euro mee, boven op haar enorme salaris.